Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

天空塔成「掏空塔」？私自增資還個人信貸 產權質押中資　副董訊後限制出境出海

調查局暫無就本案進行公開回應。

  112
By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 14:53
台北天空塔驚傳弊案（圖／台北天空塔官網）

台北天空塔驚傳弊案（圖／台北天空塔官網）

更新時間：2024-01-30 14:53

台北天空塔弊案引起社會譁然，今（30）日主持建案的開發商碩河開發公司發布聲明指出，強調公司目前營運一切正常，也將配檢調作業不包庇涉案同仁。

發布時間：2024-01-30 11:12

預計今年竣工的台北第二高樓「台北天空塔 The Sky Taipei」驚傳掏空弊案，鏡周刊披露，主導開發案的碩河副董事長邱冠勳遭檢舉涉及背信罪，私自發行特別股增資、以海外公司賺取年息與認購費牟取不法獲利，與碩河董事馬廷海聯手掏空碩河，並將台北天空塔產權質押給中國券商華泰證券，借款1.1億美元。

首都新地標「台北天空塔」傳弊案

比鄰台灣第一高樓「台北101」，台北天空塔所在地原為舊中國信託總部大樓與新舞台，拆除後於2019年６月舉行動工典禮，於2022年11月舉行上梁典禮，主體結構封頂。樓高280公尺，為台北第二高樓。

該投資案由碩河主導、投資開發，規模超過200億元，以資產為擔保取得由兆豐及元大銀行主導的十家金融機構大型聯貸，規模之大歷年罕見，不料卻傳出掏空弊案。台北地檢署本（1）月18日指揮調查局台北市調處前往碩河開發公司及邱冠勳、前財務長鐘肇峰住所和邱在外成立的盛景公司等地搜索，訊後邱冠勳遭限制出境及出海。

五鬼搬運 私自增資還私人貸款、中資介入

鏡周刊指出，依檢調蒐證資料，邱冠勳涉嫌挪用增資款，以節稅等名義，在碩河上層設立August Gold、Green Heaven與Luxe Opus等境外控股公司，另成立獨資公司Lion Best。邱冠勳為Green Heaven銀行帳戶的共同簽署人，對於海外控股公司的資金流向具有控制權。

台北塔曾兩度發行特別股，用以挹注興建工程。第一次特別股認購金額為1.5億美元，手續費約40萬美元，配息8.8％。然而邱冠勳與馬廷海被控未經碩河全體股東同意，以台北塔為擔保，私自發行第二次特別股年息高達19.8％，但認購人只拿到4至8％利息，其餘價差由Lion Best公司取走，認購手續費達100萬美元，不法利益預估逾5千萬美元。部分募得款項被用以償還馬廷海的個人貸款。

檢調另根據碩河內部郵件發現，馬廷海從前（2022）年8月至去（2023）年1月，挪用邱冠勳監管的境外控股公司帳戶約660萬美元，至他私人控制的New Charm公司，邱則收了馬21萬美元，邱冠勳辯稱是私人借款。對馬廷海被控挪用款項或相關資金流向，邱冠勳多稱不知情，或推給前財務長鐘肇峰。專案小組另發現，一家參與聯貸的銀行承辦人與鐘肇峰往來不尋常，向其提供銀行團內部討論的不公開資訊。

在碩河遭檢方搜索後，中國證券商表示，馬、邱二人以台北塔做擔保品，於海外借款1.1億美元，並要求依照香港法規，指派接管人取代兩人席次。此外，華泰證券更主張，馬廷海擔任董事期間曾允諾提供華泰證券一席觀察員身分，有權參與碩河關於台北塔的各式會議以及董事會，然而其他股東全都不知情。

碩河公司的相關人士目前無對外做出回應，調查局亦未發布公開回應。
台北天空塔
弊案
掏空
醜聞
開發商
中資介入
碩河
背信罪
特別股

相關新聞

中國國防部長李尚福涉貪恐去職 路透：參謀首長劉振立接替上位
中國國防部長李尚福涉貪恐去職 路透：參謀首長劉振立接替上位
2023/10/13 12:24
台灣新竹市長高虹安涉詐領助理費被起訴 若成立恐官位不保
台灣新竹市長高虹安涉詐領助理費被起訴 若成立恐官位不保
2023/08/14 11:09
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
2023/07/22 10:48
性醜聞尋短後！台灣名主持人黃子佼醞釀復出　恩師張小燕一語道破
性醜聞尋短後！台灣名主持人黃子佼醞釀復出　恩師張小燕一語道破
2023/07/20 12:55
藝文界爆性醜聞！文化部最新要點擬撤補助放寬匿名揭露　獲台灣民團肯定提兩大建議
藝文界爆性醜聞！文化部最新要點擬撤補助放寬匿名揭露　獲台灣民團肯定提兩大建議
2023/07/18 13:35

更新時間 : 2024-01-30 15:56 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!