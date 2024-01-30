天空塔成「掏空塔」？私自增資還個人信貸 產權質押中資　副董訊後限制出境出海

更新時間：2024-01-30 14:53

台北天空塔弊案引起社會譁然，今（30）日主持建案的開發商碩河開發公司發布聲明指出，強調公司目前營運一切正常，也將配檢調作業不包庇涉案同仁。

發布時間：2024-01-30 11:12

預計今年竣工的台北第二高樓「台北天空塔 The Sky Taipei」驚傳掏空弊案，鏡周刊披露，主導開發案的碩河副董事長邱冠勳遭檢舉涉及背信罪，私自發行特別股增資、以海外公司賺取年息與認購費牟取不法獲利，與碩河董事馬廷海聯手掏空碩河，並將台北天空塔產權質押給中國券商華泰證券，借款1.1億美元。

首都新地標「台北天空塔」傳弊案

比鄰台灣第一高樓「台北101」，台北天空塔所在地原為舊中國信託總部大樓與新舞台，拆除後於2019年６月舉行動工典禮，於2022年11月舉行上梁典禮，主體結構封頂。樓高280公尺，為台北第二高樓。

該投資案由碩河主導、投資開發，規模超過200億元，以資產為擔保取得由兆豐及元大銀行主導的十家金融機構大型聯貸，規模之大歷年罕見，不料卻傳出掏空弊案。台北地檢署本（1）月18日指揮調查局台北市調處前往碩河開發公司及邱冠勳、前財務長鐘肇峰住所和邱在外成立的盛景公司等地搜索，訊後邱冠勳遭限制出境及出海。

五鬼搬運 私自增資還私人貸款、中資介入

鏡周刊指出，依檢調蒐證資料，邱冠勳涉嫌挪用增資款，以節稅等名義，在碩河上層設立August Gold、Green Heaven與Luxe Opus等境外控股公司，另成立獨資公司Lion Best。邱冠勳為Green Heaven銀行帳戶的共同簽署人，對於海外控股公司的資金流向具有控制權。

台北塔曾兩度發行特別股，用以挹注興建工程。第一次特別股認購金額為1.5億美元，手續費約40萬美元，配息8.8％。然而邱冠勳與馬廷海被控未經碩河全體股東同意，以台北塔為擔保，私自發行第二次特別股年息高達19.8％，但認購人只拿到4至8％利息，其餘價差由Lion Best公司取走，認購手續費達100萬美元，不法利益預估逾5千萬美元。部分募得款項被用以償還馬廷海的個人貸款。

檢調另根據碩河內部郵件發現，馬廷海從前（2022）年8月至去（2023）年1月，挪用邱冠勳監管的境外控股公司帳戶約660萬美元，至他私人控制的New Charm公司，邱則收了馬21萬美元，邱冠勳辯稱是私人借款。對馬廷海被控挪用款項或相關資金流向，邱冠勳多稱不知情，或推給前財務長鐘肇峰。專案小組另發現，一家參與聯貸的銀行承辦人與鐘肇峰往來不尋常，向其提供銀行團內部討論的不公開資訊。

在碩河遭檢方搜索後，中國證券商表示，馬、邱二人以台北塔做擔保品，於海外借款1.1億美元，並要求依照香港法規，指派接管人取代兩人席次。此外，華泰證券更主張，馬廷海擔任董事期間曾允諾提供華泰證券一席觀察員身分，有權參與碩河關於台北塔的各式會議以及董事會，然而其他股東全都不知情。

碩河公司的相關人士目前無對外做出回應，調查局亦未發布公開回應。