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首度挑戰這角色！香港天王郭富城超犧牲扮醜演出笑歪眾人　動作喜劇台灣賀歲上映

郭富城、任賢齊及林家棟領銜《臨時劫案》

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 11:07
《臨時劫案》劇照郭富城。（圖／電影公司）

《臨時劫案》劇照郭富城。（圖／電影公司）

《臨時劫案》由香港知名導演爾冬陞監製，《盲探》執行導演麥啟光執導，集合三大巨星郭富城、任賢齊及林家棟共同演出，三人都為了詮飾中年危機男子犧牲扮醜演出廢柴，充斥港式暴力美學及黑色喜感，將於賀歲檔2月8日上映。

郭富城為電影中的摔角手一角戴上了暴牙，扮演愛講英文的持槍搶劫反而被人黑吃黑，更是首次扮搶匪，加上土氣的髮型和鬍子，完全遮住原本帥氣的巨星光茫，增加草莾氣息，變身為出手凶狠的悍匪，裝上暴牙是自己的想法，不但劣化帥臉，講到激動的台詞，假牙會不時噴飛出去。

林家棟扮演個性膽小怕事的計程車司機，除了西裝褲配涼鞋外，總是戴著髮箍開車，不但天天為生計所苦，還不時要面對家中的懷有身孕的太太和自己的媽媽上演婆媳大戰，他說這部電影不只是個喜劇，也道出男人之苦。

任賢齊扮演個性膽小的養老院社工，則是將頭髮刷得半白，再穿上宅男必備的格子襯衫，任賢齊和郭富城認識多年此次為首度合作，在片中扮演充滿愛心但能力不足的社工，為了維持養老院的開銷，動了搶劫的念頭，陰錯陽差之下，竟然被郭富城硬逼著當了兼職搶匪，他用郭富城的歌名來解釋，「這是城城對我《愛的呼喚》。」而自己會欣然同意一起行搶，「就是因為《心太軟》。」

《臨時劫案》故事描述生活拮据的摔角手梅藍天（郭富城 飾）決定鋌而走險，計畫越洋到香港策動一宗閃電械劫，而廢柴級的計程車司機阿慫（林家棟 飾）和同樣廢柴的老人院社工慕容輝（任賢齊 飾）也動了搶劫發財的念頭，三人誤打誤撞臨時組隊搶劫，為了追蹤一筆搶來的巨款，捲入一場風波，更惹來精明女幹探（張可頤飾）的追捕。
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香港
電影
娛樂
賀歲片

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更新時間 : 2024-01-30 15:56 GMT+08:00

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