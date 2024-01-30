台北當代藝術館2024新春大展「你好，人類！」　探人工智慧浪潮匯集16組國內外藝術家

台北當代藝術館2024年新春大展「你好，人類！」（Hello, Human!）由策展人林欣傑及蔡宏賢攜手策劃，面對AI與人類的創造界線逐漸模糊不清的時代，AI如同新世代的潘朵拉盒子，深入探討AI與人類之間的複雜關係，以及在這個變革時代中，AI如何影響藝術的發展。

展覽匯集16組來自國內外重量級藝術家與團隊參與展出，日本新媒體藝術家真鍋大度(Daito Manabe)展出《AI 不是藝術》雙頻道錄像裝置作品，以好萊塢員工對抗AI罷工事件為題，真鍋大度透過這件作品試圖預測未來娛樂產業和文化的演變，同時提出在一切都被AI替代的時代中，人類還能扮演什麼角色的深刻思考。

傑森．艾倫(Jason M. Allen)展出的作品《歌劇院空間》曾在2022年美國科羅拉多州博覽會數位藝術類比賽中獲得首獎，因使用AI繪圖工具引起全球正反意見的爭論與關注，這次同時展出藝術家委託律師辦理本作品版權註冊的法律文件，提供觀眾進一步思考AI趨勢下人類倡議和科技角色的思考。

柏林的onformative假設人工智慧變成創作者，會發生什麼事？《AI雕塑》錄像作品中觀察與記錄AI學習雕塑立體模型的演變過程，試圖凸顯當機器成為創作者時，人類扮演著策展人的角色。在這個角色中，人類可以決定並積極塑造環境和過程，進而影響人工智慧的發展。

2023年獲頒日本首屆人工智慧藝術賽(AI Art GrandPrix)大獎肯定的日本藝術家松尾公展出《妻音源Torichan 歌唱 Desperado》以人工智慧技術重新生成已逝世妻子的演唱聲音及影像，展場播放藝術家持續運用各式AI程式製作以妻子為主角的音樂影片《星沉願望夜》，呈現藝術家跨越生命與時空持續與妻子相互對唱的動人場景。

《刪不了的符號》系列是藝術家孫詠怡（Winnie Soon）於2023年獲「林茲電子藝術獎」金尼卡獎，探討涉及權力不對等的數位基礎設施對文化的影響，蒐集從中國社群平台「微博」上受審查並被刪除的文本資料作為素材，一部分以影像呈現被消失的字元所留下無聲且空白的畫面；一部分則是被審查的貼文集結成兩千多頁的紙本供觀眾翻閱，反思被審查制度打壓下未被聽見的聲音，以及在文化層面上的影響。

展覽自即日起至5月12日，參展名單：莫雷辛．阿拉亞⾥MorehshinAllahyari、傑森．艾倫Jason M. Allen、喬納森．班迪克森 Jonas Bendiksen、爆炸理論 Blast Theory、超維度 Dimension Plus、fuse*、江戶未來世 Hello Edo!、馬里奧．克林格曼 Mario Klingemann、真鍋大度 Daito Manabe、列夫．曼諾維奇 Lev Manovich、松尾公也 Koya Matsuo、onformative、安娜．里德勒 Anna Ridler、孫詠怡Winnie Soon、魏廷宇、楊雨樵。