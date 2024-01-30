中國駭客攻擊基礎設施、危及印太軍事行動 美國展開大反攻

路透社披露，中國駭客去年起侵入了數千個連網裝置，破壞基礎建設，甚可能威脅美國協防台灣的軍事準備。美政府決定主動出擊，數月以來展開了反擊行動，已成功癱瘓部分駭客網絡。

鑒於 11 月美國總統大選逼近，再加上 2023 年美國各大企業紛傳勒贖軟體攻擊，拜登（Joe Biden）政府因此加強了反駭客工作。路透引述國安官員說法，美國司法部與聯邦調查局（FBI）尋求授權，遠端阻擊中國駭客行動。

本次對付的駭客組織名為「伏特颱風」（Volt Typhoon），此一組織連日來鎖定西方國家的基礎設施進行網路攻擊，包括軍港、網路服務業者、公用事業等，猖狂程度令情資人士感到憂心。

三名知情人士透露，伏特颱風的網攻行動雖是於去年 5 月見光，成員卻沒有收手，到年底都還持續活動，攻擊手法也有所改變。面對該組織之威脅，白宮尋求民間協助，攜手科技公司加以因應，請求通訊、雲端運算等業者提供協助，追蹤駭客的行跡。

國安專家表示，在這場駭客大戰中，若讓中國得逞，將能遠端破壞印太地區支援美國軍事行動的設施。消息人士透露，美國官員特別關切，駭客是否意圖危及美國協防台灣的軍事準備，以利中國武力犯台。

去年 5 月，西方國家首次示警伏特颱風的行徑時，中國外交部發言人毛寧斥之為五眼聯盟（Five Eyes）「聯手發布虛假資訊報告」。五眼聯盟成員有美國、加拿大、紐西蘭、澳洲與英國，是一情報分享聯盟。

根據安全研究員，伏特颱風駭客的手法是先從全球有弱點的數位裝置下手，控制路由器、數據機，甚至連網監視攝影機，形成了「殭屍網路」（botnet），之後再伺機對敏感標的發動攻擊，使資安人員難以監控電腦網絡的外來足跡。殭屍網路並不少見，駭客藉此方式同時迅速拿下數個目標，或用來藏匿行跡。