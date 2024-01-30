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總統當選人賴清德：閣揆首長不全是民進黨　有好幾個人選在思考

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 10:22
（直播截圖）　

（直播截圖）　

民進黨主席、總統當選人賴清德昨(29日) 提到，未來組閣、各部會首長也是秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都樂意邀請，有好幾個人選在思考，時間接近就會跟社會大眾報告。

賴清德29日晚間在「仁愛路四段507號」線上Podcast直播節目，與民進黨新聞部主任吳崢、台北市議員苗博雅、林亮君同台。

外界關注新內閣人選，賴清德說，未來組閣將比照先前立委提名的「民主大聯盟」跨黨派、跨世代、跨領域理念，行政院長、各部會首長人選不完全都是民進黨，也會邀請其他政黨、社會上孚眾望的傑出人才，現在有好幾個人選在思考。目前首先要面對的是立法院正副院長選舉，時間接近就會跟社會大眾報告。

至於民進黨黨務人事布局，賴清德表示，秘書長、副秘書長也會有新任人選，時機到了就會跟大家報告。他也歡迎各界推薦好的人才。

賴清德提到，台灣社會很進步，大家都希望政府用好人才，但有些人不一定願意離開現在工作崗位進入政府，畢竟不是每個人都能適應政治工作，幾乎一年365天都在工作、沒有自己的時間。

被問到身為第一個選上總統的副總統，賴清德笑說，不是他打破魔咒，而是台灣人民破例任用，很可能大家認為他當過立委、行政院長、副總統，接任總統可以無縫接軌，他必須迅速率領新團隊在總統蔡英文打下的基礎上勇往直前。

他說，跟蔡總統要面對的國會不同，「新國會」三黨不過半，必須有新思維，不只個別立委需要有專業能力、堅強戰鬥力，黨團也要費心跟在野黨溝通協調。

賴清德提到，「新國會」三黨不過半，未來的挑戰可能是三黨共同承擔，大家都分享彼此理念，尋求共識、共同面對國家挑戰。

至於賴清德會不會是第一個進入立法院做國情咨文、甚至與立委互動問答的總統，中央社引述賴清德說，秉持憲法、立委職權行使法相關規定，若立法院有邀請，當然欣然前往做國情咨文。

另外，苗博雅分享選後檢討，認為要增強網路社群黏著度，就像選舉，廟口、公園、菜市場平常就要去，不能平常不走，選舉才去。

苗博雅說，民眾黨主席柯文哲的網路支持度，就是每天打開手機看得到，就像每天都到家門口打招呼的阿北；吳崢接話「看得到、找得到」；不過，賴清德不以為然，認為柯是「看得到、找不到」。

賴清德肯定苗博雅提到的加強網路經營，他說，未來勢必要多跟民眾溝通。
國情咨文
賴清德
內閣
網路經營
民主大聯盟

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