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新北淡北道路2/2開工、118年通車 3條替代道路即將上路

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 20:23
淡北道路起點模擬圖。（圖／新北市政府）

淡北道路起點模擬圖。（圖／新北市政府）

新北市政府今（29）日表示， 28年來歷經無數挑戰及波折，淡北道路終於在去年工程決標，今年2月2日開工，預計118年通車。針對民眾擔心的交通黑暗期，新北工務局表示，已規畫3條替代道路，過年後會開全區說明會，也會設置相關指示牌，避免民眾屆時措手不及。

新北市工務局表示，台2線竹圍路段的交通壅塞狀況，一直是中央與地方亟需解決的問題，淡北道路自85年由交通部公路局所提出，再由新北市政府接續辦理，從環境影響評估、工程設計各項審查、經費籌措、物價上漲導致流標等等歷經無數挑戰，終在去年完成工程發包。

工務局表示，今年1月獲得行政院核定修正建設計畫，計畫總經費共新台幣103.40億元，將由交通部及內政部共同籌措59.02億元，由地方政府負擔44.38億元。

工務局表示，淡北道路北端起點為淡水台2線淡金路、中正東路，南端終點為北投大度路，橫跨銜接雙北市，為高架、地下、平面3面向，全長共5.45公里，規劃雙向共4個車道，今年1月起即已陸續進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等工項，將於2月2日舉行開工典禮，預計118年通車。

施工單位榮工工程公司代表指出，工程分為淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、主線高架橋、大度路及中央北路地下箱涵、大度路及立德路跨越橋，還有自行車道、親水通道、樹梅坑溪橋等8大施工項目。

新北淡北道路2/2開工、118年通車 3條替代道路即將上路紅樹林捷運站路段模擬圖。（圖／新北市政府）

工務局解釋，開工後將先施作新北市境內、淡水河側的平面道路，接續再往南施作台北市路段，最後同時完成雙北市兩端進出口匝道。

完工後預計可分流往返北海岸與北投地區63%的通過性車流，有效紓解台2線竹圍路段的交通瓶頸，屆時也將設置智慧交控系統，進行有效管制及調控措施，優化公共運輸服務品質，符合「大眾運輸導向」政策方向。

談及交通黑暗期的3條替代道路，工務局說明，分別為往淡水走中正東路-民生路-自強路（左）-民族路-竹林路-八勢路-中正東路；往台北走中正東路-民生路-自強路（右）-民族路-自強路-中正東路；往台北走淡金路-坪頂路-稻香路-大業路再銜接北市北投區承德路或洲美快速道路。預計過年後會召開全區說明會，也會設置相關指示牌告示，引導民眾及早行駛3條路線，避免4月施行後措手不及。

新北淡北道路2/2開工、118年通車 3條替代道路即將上路立德路陸橋(側面)模擬圖。（圖／新北市政府）
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