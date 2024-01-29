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台灣首次登月計畫 中央大學研發「輻射探測儀」最快第4季升空

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 19:56
台灣首次國際登月計畫，中大自主研發的「深太空輻射探測儀」最快今年第四季發射升空。（圖／中央大學）

台灣首次國際登月計畫，中大自主研發的「深太空輻射探測儀」最快今年第四季發射升空。（圖／中央大學）

1969年「阿波羅計畫」成功登陸月球，開啟人類登月的偉大夢想。台灣在國立中央大學的主導下，2024年將展開首次國際登月計畫，中大自主研發的「深太空輻射探測儀」已運往日本JAXA 筑波太空中心，與日本民間登月公司 ispace 的 HAKUTO-R Mission 2登月小艇整合研究成果，預計最快今年第四季發射升空。

中央大學周景揚校長表示，中大推動的國際登月計畫，絕非一步登天，而是累積超過五十年太空科學發展的深厚基礎，中大目前已成功主導或合作發射五顆小型人造衛星，一步一腳印，建構出最成功的飛行履歷，以及最高等級的技術就緒能力。

中央大學太空科學與工程學系主任張起維指出，所謂的「深太空」是距離地球2000公里以上的太空環境，當中的游離輻射環境充滿嚴苛的挑戰，陽翼先進科技引介中央大學並促成與SpaceBD太空服務公司共同合作的「深太空輻射探測儀」（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSRP），加入日本民間登月ispace的HAKUTO-R Mission 2登月任務。

中央大學「深太空輻射探測儀」是台灣第一個深太空科學酬載，旨在了解深太空輻射環境及其對人類科技產品的影響。其重量僅有400公克，相當於半斤茶葉的重量，設計完全由中央大學一手包辧，主要累積過去IDEASSat (飛鼠號) 的開發實飛經驗，加以改良精進游離輻射容忍度，要讓游離輻射的風險降至最低，同時要掌握熱控，讓軟硬體設備在嚴苛的太空環境下得以運行。

張起維認為，此回最大的挑戰是，在台灣還在發展深太空酬載開發能力的情況下，可以順利整合及完成任務的科學酬載。同時HAKUTO-R登月小艇要能成功登陸，並且自主運作也是一項必須克服的挑戰。
中央大學
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