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2024雲林草嶺石壁櫻花季2/10日登場　規劃在地市集、和服體驗等活動

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 18:23
2024雲林草嶺石壁櫻花季為2月10日至3月10日（圖／取自雲林縣政府網站）

2024雲林草嶺石壁櫻花季為2月10日至3月10日（圖／取自雲林縣政府網站）

雲林草嶺石壁櫻花季將於2月10日登場，約1萬株各品種櫻花綻放，今年特別準備在地市集、和服體驗、手沖咖啡體驗等活動，也將提供4條路線接駁服務以便民眾輕鬆上山。

雲林縣長張麗善表示，今年櫻花季為2月10日起至3月10日止，草嶺地區種植約有1萬棵櫻花樹，分布面積約18公頃，主要賞櫻處在青山坪農場、石壁九芎神木、美人谷等景點，品種包含有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等。

張麗善指出，位於草嶺的「青山坪咖啡農場」花期較早，2月1日起櫻花盛開；石壁九芎神木、美人谷稍晚約於2月10日後盛放。

雲林縣文化觀光處處長陳璧君指出，文觀處推薦東和怪獸烏龍派出所、東和陳宅民宿，以及草嶺新十景：蓬萊瀑布、峭壁雄風、幽情谷、青蛙石、水濂洞、萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、石壁仙谷、九芎神木等適合安排一日、兩天一夜或三日遊行程。

其中原址為東和派出所的「怪獸烏龍派出所」將打造成復古老派的攝影喫茶室，以日本大正、昭和時期為主題佈置，並販售特色飲品冰淇淋蘇打，以及開放預約手沖咖啡體驗與和洋折衷服飾穿搭體驗。

此外，今年也規畫舉辦「山村市集」，市集主要場域為九芎神木區，另青山坪農場、第一停車場、五元兩角、雲嶺之丘、石壁湖亦有特色攤販提供服務，推廣在地農特產品。

交通部分，今年將於春節連假初一至初五，以及例假日提供接駁車，上山接駁時間為上午8時至下午3時止，下山接駁時間為上午10時至下午5時，發車班距以15分鐘為原則，費用為新台幣50元。

接駁車共有4個路線，分別是第一停車場往返九芎神木停車場、第一停車場往返青山坪農場、第二停車場旁蓬萊瀑布往返九芎神木停車場，以及九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角。

雲林縣交通工務局提醒民眾，活動期間假日將實施交通管制，管制時間為上午7時至下午5時，管制路段有草嶺第一停車場至青山坪咖啡農場入口處、149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東壁山莊至九芎神木入口處、40號農路等。
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更新時間 : 2024-01-30 00:08 GMT+08:00

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