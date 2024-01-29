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喜迎龍年樂遊燈節 台北凱撒春節住房優惠送好禮

By 台灣英文新聞
2024/01/29 17:58
台北凱撒大飯店推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案（圖／台北凱撒大飯店）
台北凱撒大飯店推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案（圖／台北凱撒大飯店）

台北凱撒大飯店推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案（圖／台北凱撒大飯店）

台北凱撒大飯店推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案（圖／台北凱撒大飯店）

隨著農曆春節假期及台北燈節活動即將到來，位在台北車站正對面的台北凱撒大飯店推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案， 2月1日至2月29日入住每晚含早只要4288元起，專案贈開運水果乾禮盒乙組，農曆除夕至大年初二入住還可獲得特別準備的驚喜復古零食組，眾多開運、甜蜜好禮要與住客一同熱鬧喜迎龍年。

台北燈節活動將在2月2日登場，今年活動場地從西門町商圈一路延伸至捷運北門站，鄰近的台北凱撒大飯店有著地利之便，在整個二月推出「紅龍旺來迎光芒」新春住房專案。2月1日至2月29日入住每晚含早只要4288元起，今年特別與果乾水第一品牌「淡果香」合作，選用本地水果製作健康無添加的水果乾要送給入住專案的房客，禮盒包含象徵龍年紅紅火火的彰化火龍果乾、入口帶點微酸的關廟鳳梨乾及馥郁果香的玉井愛文芒果乾。

計畫春遊趁現在，三天兩夜小旅行含一次早餐只要7688元起，除了享有開運水果乾禮盒乙組，再加贈捷運一日票，搭配官方推薦行程，暢玩樂遊大台北。凡於官網訂購新春住房專案加購飯店高鐵聯票享7折起優惠，春節2月8日至2月15日期間享8折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。

為迎接農曆新年，台北凱撒大飯店於館內大廳及餐廳增添了許多應景裝飾營造氛圍，於農曆除夕至大年初二期間入住，每房可獲得精心準備的復古零食組，以台灣的傳統手提包「茄芷袋」隨機放入數款經典零食及飲品，讓房客們進房時開箱驚喜。每年大年初一，台北凱撒還會舉辦醒獅踩青的開市活動以求來年順遂平安，震耳鼓聲趕走壞運氣迎來新氣象，邀請入住的貴賓一同參與增添喜氣過新年。

更多詳情請見台北凱撒大飯店官網或 Facebook粉絲專頁

更新時間 : 2024-01-30 00:08 GMT+08:00

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