資不抵債 香港法院勒令恆大清算 中國房市再接催命符

香港高院今（29）日對中國恆大（恒大）（China Evergrande）下達清算（清盤）令，為這債台高築的中國地產龍頭開啟崩塌之路，原已搖搖欲墜的房市與金融市場，恐陷入震盪。

清算判決

路透社、金融時報報導，資產 2,400 億美元的恆大，2021 年爆出財務危機，債務高達 3,000 億美元。2022 年，其中一個投資人、在太平洋島國薩摩亞註冊的公司佳盛環球（Top Shine Global），發起清算聲請。香港高院法官陳靜芬 29 日稱，恆大債務重組方案缺乏進展，公司資不抵債，故頒令恆大清算。

恆大行政總裁兼執行董事肖恩表示，此境外清盤令涉及的主體是在香港上市的中國恆大。恆大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理營運體系，保持不變。

肖恩強調，集團將盡一切努力，保障營運穩定，推進「保交樓」工作，維持物業服務品質，推進風險化解和資產處置。

消息一出，恆大股價重挫 20%、暫停交易，同在香港上市的子公司恆大新能源汽車、恆大務業集團，也遭到停牌。

清算會怎樣？

恆大雖在香港上市，多數資產與債務卻都是在中國「內地」。清算人將試圖接管恆大資產，變賣償債，包括部分在中國本土的資產，過程中恐牽涉數十億美元虧損，而連帶出現興訟情況，也將測試中國接受香港法院判決的程度。

事涉許多主管機關，過程勢必曠日廢時，拖上數月甚至數年，且無可避免會捲入政治考量。畢竟，中國房地產市場危如累卵，北京當局能否坐視恆大垮台，而引發骨牌效應，猶待觀察。境外投資人也將緊盯有關當局如何處置破產公司、給外國債權人交代。

債務談判破局

2023 年 9 月，由於主管機關遲遲未能批准，恆大與國際債權人的債務重組協議宣告破裂。在那之後不久，恆大董座許家印就因涉嫌違法犯罪遭調查、依法「採取強制措施」。

對中國經濟的衝擊

中國經濟欲振乏力，正逢 9 年來房市最差、5 年來股市最低的低谷期，恆大清算恐進一步打擊本已薄弱的投資人信心。中國房市於 2021 年中爆發流動性危機以來，香港法院已至少對另外三家中國開發商下達清算令。