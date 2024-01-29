Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

資不抵債 香港法院勒令恆大清算 中國房市再接催命符

爛尾樓能保交樓嗎

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 17:29
2024年1月29日，北京一處中國恆大商業計畫標誌。（圖／路透社Florence Lo）

2024年1月29日，北京一處中國恆大商業計畫標誌。（圖／路透社Florence Lo）

香港高院今（29）日對中國恆大（恒大）（China Evergrande）下達清算（清盤）令，為這債台高築的中國地產龍頭開啟崩塌之路，原已搖搖欲墜的房市與金融市場，恐陷入震盪。

清算判決

路透社金融時報報導，資產 2,400 億美元的恆大，2021 年爆出財務危機，債務高達 3,000 億美元。2022 年，其中一個投資人、在太平洋島國薩摩亞註冊的公司佳盛環球（Top Shine Global），發起清算聲請。香港高院法官陳靜芬 29 日稱，恆大債務重組方案缺乏進展，公司資不抵債，故頒令恆大清算。

恆大行政總裁兼執行董事肖恩表示，此境外清盤令涉及的主體是在香港上市的中國恆大。恆大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理營運體系，保持不變。

肖恩強調，集團將盡一切努力，保障營運穩定，推進「保交樓」工作，維持物業服務品質，推進風險化解和資產處置。

消息一出，恆大股價重挫 20%、暫停交易，同在香港上市的子公司恆大新能源汽車、恆大務業集團，也遭到停牌。

清算會怎樣？

恆大雖在香港上市，多數資產與債務卻都是在中國「內地」。清算人將試圖接管恆大資產，變賣償債，包括部分在中國本土的資產，過程中恐牽涉數十億美元虧損，而連帶出現興訟情況，也將測試中國接受香港法院判決的程度。

事涉許多主管機關，過程勢必曠日廢時，拖上數月甚至數年，且無可避免會捲入政治考量。畢竟，中國房地產市場危如累卵，北京當局能否坐視恆大垮台，而引發骨牌效應，猶待觀察。境外投資人也將緊盯有關當局如何處置破產公司、給外國債權人交代。

債務談判破局

2023 年 9 月，由於主管機關遲遲未能批准，恆大與國際債權人的債務重組協議宣告破裂。在那之後不久，恆大董座許家印就因涉嫌違法犯罪遭調查、依法「採取強制措施」。

對中國經濟的衝擊

中國經濟欲振乏力，正逢 9 年來房市最差、5 年來股市最低的低谷期，恆大清算恐進一步打擊本已薄弱的投資人信心。中國房市於 2021 年中爆發流動性危機以來，香港法院已至少對另外三家中國開發商下達清算令。
恆大
恒大
中國
清算
香港
房市
房地產
保交樓
債務
債權
許家印
債務重組

相關新聞

日本「AV女王」台灣工作分享美照　一舉動慘遭小粉紅出征　
日本「AV女王」台灣工作分享美照　一舉動慘遭小粉紅出征　
2024/01/29 11:26
美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路
美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路
2024/01/28 14:31
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
2024/01/27 09:47
地圖將台灣標記為國家　南韓遊客遭中國海關扣留逾1小時
地圖將台灣標記為國家　南韓遊客遭中國海關扣留逾1小時
2024/01/26 15:42
外傳吐瓦魯26日大選後外交轉向　美國：鼓勵各國擴大與台灣往來
外傳吐瓦魯26日大選後外交轉向　美國：鼓勵各國擴大與台灣往來
2024/01/26 11:45

更新時間 : 2024-01-30 00:07 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看