全國「2023專業英日文詞彙(ESP)與聽力能力大賽」 新北奪8冠

新北力拼專業外語力，幫助學生英語學習再進化， 全國「2023專業英日文詞彙(ESP)與聽力能力大賽(第十二 屆專業英文盃與日文盃)」日前於黎明技術學院盛大舉辦， 共有大專院校及高中職競賽，其中高中職組，新北市榮獲8冠軍12 亞軍17季軍及8位金腦獎，計45人獲獎，成績卓越。 教育部次長林騰蛟及教育局長張明文出席頒獎典禮鼓勵獲獎師生， 並宣布2024年新北大賽將於4月舉辦，一起挑戰自我。

教育局表示，新北市積極推動雙語教育政策，長期與國立臺灣師範大 學及美國GLAD公司合作，為學生打造一套融合聽力、單字學習的 PVQC數位評測系統，讓學生可以在家透過平板或電腦， 打破空間及時間的限制自主學習，更力推專業詞彙競賽， 讓學生更加熟悉商業領域字彙，進而對學科更加得心應手， 同時助於學校推動雙語教育，培育更多雙語專業頂尖人才。

最為特別的是教育局今年度將與美國Google及GLAD合作， 為全國首創，推動人工智慧與資訊科技安全專業英文與素養能力， 並使用人工智慧科技技術進行專業英語文能力口說測評( Speaking Tests)， 讓原本較害羞內向不敢開口的學生也可以藉由自主學習方式來提升聽 說的能力。

專業英文詞彙組， 榮獲數位多媒體設計類科冠軍的樟樹國際實中多媒體動畫科陳冠喆同 學表示，透過英語學習評測系統，隨時訓練聽力、學習發音， 並針對錯誤的地方加強練習。這次拿到冠軍很高興， 同時也增加了學習英語的動力及信心。

另一位獲得汽車工業類科冠軍的南強工商汽車科朱哲煒同學表示， 過去對於背英文單字常常感到吃力，透過學習系統不斷練習， 提升英文詞彙量，於這次競賽拼字題得到滿分，感到滿滿成就感， 自己不僅克服拼寫英文單字的困難，更重新燃起對英文的熱愛， 未來想要把英文能力培養好，並考取全民英文檢定相關證照。

本次競賽南山高中兩位同學拿下專業英文詞彙組體育運動類科及聽寫 能力組生活與職場應用兩項冠軍，指導老師馬維君表示， 英語是全球溝通的橋樑，需以積極及持續努力的態度， 終見成功的果實。這次帶領學生參加競賽得到優異成績， 為學生的努力與表現感到自豪，相信他們的成功， 能激勵更多愛好英文的學習者一同成長。

新北市積極規劃雙語教育政策，以生活化、普及化、 在地化及國際化為方法落實推動，透過「課程教學、環境營造、 師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才，將於今(2024)年4月辦理新北市20 24專業英文聽寫語詞彙能力大賽， 更特別的是將新增人工智慧科技帶入口說測驗大賽， 歡迎各校師生踴躍報名來挑戰，活動網站https:// sites.google.com/view/ ntpccompetition/。