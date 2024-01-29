年節送禮送健康　漁會優質海鮮禮盒安心購

魚躍龍門，歡喜迎龍年， 新北市政府漁業處推薦年節送禮可選全國漁會海鮮禮盒，嚴選各地優 質漁產品，推出年節限定海鮮禮盒，限時特價只到2月2日，民眾可 到全國漁會三重示範魚市場網路商城選購，另外，貢寮區漁會也推出 貢寮鮑特色伴手禮，免料理，開封即食，送禮自用兩相宜， 讓民眾不用再為準備年節食材傷腦筋了。

全國漁會2024年玄海御饌-年節海鮮禮盒 熱賣中

對即將到來的農曆年，還在為年節禮盒或年節食材傷腦筋嗎 ? 即日起至2月2日，全國漁會精選全國各地優質新鮮漁貨，推出 5種不同價格的玄海御饌-海鮮禮盒，有頂級海鮮禮盒（A） 有白鯧、生干貝、龍虎石斑及浦燒鰻等8種海鮮，原價3,980元 ，限時特價3,600元，豪華海鮮禮盒（B）有白鯧、生干貝、 龍虎石斑及紅甘等7種海鮮，現在也只要2,880元， 另外也有適合小家庭的平價組合，任君挑選， 所有漁貨皆經過前置處理並以真空包裝， 不僅方便料理保有原始鮮味，訂購滿2,000元即享免運優惠， 漁業處表示，現代人注重養生保健，希望能「吃出健康」， 海鮮營養價值高、油脂含量低，過年圍爐吃上滿滿一桌海鮮，吃得滿 足也不會造成身體的負擔。 另外全國漁會也有推出適合年節送禮的蒲燒鰻禮盒、淬滴魚精禮盒及 膠原蛋白凍飲禮盒，禮盒包裝精美，送禮自用兩相宜， 把健康送給你最思念的家人朋友們。

零用藥養殖安心漁產品 貢寮鮑特色伴手禮

新北市漁業處表示，新北「貢寮鮑」(九孔鮑及黑盤鮑)飼 養在貢寮沿海潮間帶的養殖池，漁民利用自然潮汐更迭， 使養殖池保持良好水質， 加上堅持零用藥養殖並積極配合漁業處的抽驗把關，使新北「 貢寮鮑」成為安心在地美味海鮮，為因應農曆春節節慶， 貢寮區漁會推出紅燒珍珠鮑魚罐頭、九孔調理鮑禮盒及貢寮紅燒白帶 魚罐頭等特色伴手禮，絕對是送禮的好選擇， 還再尋找特色年節禮盒嗎? 1月26日前到貢寮區漁會網站訂購，越早完成訂購越早出貨喔。

參考資料：

年節禮盒訂購資訊：

1.全國漁會三重示範魚市場網路商城:

https://shop.rocnfa.org.tw/ prg10/prg1010_Product.aspx? IId=03&TId=1

2.貢寮區漁會特色伴手禮: https://www.klfashop.org.tw/ product.php?lang=tw&tb=1&cid= 12

貢寮區漁會推出貢寮鮑特色伴手禮。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)