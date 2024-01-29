臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超812.67億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/1/22~2024/1/26）外資在集中市場總買進金額為5,662.33億元，總賣出金額為4,849.66億元，買超為812.67億元，另統計自2024年年初至1月26日止，外資總買進金額為1兆8,614.01億元，總賣出金額為1兆8,649.19億元，累計賣超為35.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,797.52億元新台幣，占全體上市股票市值的41.45%，較1月19日的23兆899.70億元新台幣，增加5,897.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進208,518千股，賣出118,296千股，買超90,222千股。

第二名：聯電：買進275,552千股，賣出202,664千股，買超72,888千股。

第三名：中信金：買進113,137千股，賣出50,178千股，買超62,959千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台新金：買進20,819千股，賣出39,827千股，賣超19,008千股。

第二名：宏碁：買進98,165千股，賣出116,160千股，賣超17,995千股。

第三名：仁寶：買進89,157千股，賣出104,363千股，賣超15,206千股。