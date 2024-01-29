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低溫中風風險增！醫：「幾乎所有的腦中風都能避免」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 17:09
腦中風示意圖。（圖／pixabay）

腦中風示意圖。（圖／pixabay）

根據世界中風組織 (World Stroke Organization) 統計，腦中風是一種高死亡率與高致殘率的疾病，全球每年就有超過1200萬人中風，亦是全球第二大死因；在台灣，每年約有7萬多人罹患中風，每年逾1萬2,000多人因中風致命。而近來冷氣團一波波來，低溫可能直接引起血管收縮，因此造成血壓上升，醫師強調，「幾乎所有的腦中風是可以避免的」，因此高危族群改善生活習慣的同時，也應配合適當的藥物治療。

入冬以來最強寒流於上週報到，全台各地氣溫驟降，各地診所、醫院急診湧進大量腦中風、心肌梗塞、感冒、發燒、肺炎等患者，尤其心肌梗塞、腦中風等血管疾病患者情況較為嚴重。隨著醫學進步，經即時搶救後，中風死亡的風險已降低，但仍經常留下許多嚴重後遺症，包含肢體偏癱、行走困難、吞嚥困難、語言障礙、智能障礙，甚至昏迷或成為植物人等，致使國人慢性殘缺人數急遽增加。

衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，國內即將邁入超高齡社會，中風等慢性病風險也將逐年提升。衛福部111年的統計數據顯示，腦血管疾病位居國人十大死因第5位；依健保署110年的全民健保統計資料，全國腦血管疾病的就醫人數高達43.7萬人，費用占總醫療費用比率排名第7位。

數據結果顯示，腦血管疾病對國人健康及醫療費用負擔影響甚鉅。一旦發生腦中風，不僅需要急性期的醫療照顧，還需要應對龐大的中、長期醫療支出、及家庭社會的成本，因此，醫學專家強調：「幾乎所有的腦中風是可以避免的！」

腦血管疾病，通稱為腦中風，是指腦內某區的血管突然破裂或阻塞的情況下，導致無法恢復的腦內組織受損，嚴重者恐導致失能。健保署石崇良署長解釋，缺血性腦中風為目前國內最常見的腦中風型態，主因是大腦血管快速阻塞或近端大血管的血栓脫落，引起腦栓塞。其中，缺血性腦中風占了70至80%的比例，即便康復，生活回歸正常自理，仍有約30%的患者在5年內有再次中風的風險，威脅其生存率。

台灣腦中風學會連立明理事長表示，急性缺血性腦中風病人若能及時接受適當治療，將可降低疾病導致中至重度殘障等後遺症的風險，多位醫學專家不斷呼籲民眾：「預防更勝於治療！」

根據多篇醫學報導指出，預防中風必須嚴控各種危險因素，包括保持正常體重、戒煙戒酒、培養三低一高的飲食習慣以及增加運動等，從而降低罹患血管疾病的風險。對於已患有高血壓、高血脂、糖尿病、心房纖顫的患者來說，改善生活習慣的同時，配合適當的藥物治療，對預防中風相得益彰。

林口長庚紀念醫院教授級主治醫師李宗海醫師指出，大腦腦中風治療黃金期約為8小時，小腦、腦幹為24小時，盡速就醫請專業醫師提供評估與治療方式是關鍵，不同部位的中風，在時間與治療方式可能都不盡相同。

此外，腦部不同部位急性腦中風的常見症狀也不同，例如右大腦中風，容易出現忽略患側肢體、左側肢體無力或麻痺、左側視野障礙、眼球偏向右邊；左大腦中風則會有失語症、右側肢體無力或麻痺、右側視野障礙、眼球偏向左邊；腦幹或小腦中風會有意識障礙、步態不穩、暈眩頭昏、複視、眼球震顫、吞嚥困難、口齒不清等。

李宗海醫師強調，中風更應重視影像去評估病患適宜的用藥與治療方式，未來預期透過病患大數據資料分析，導入新藥、新醫療技術及醫療模式的開發，突破黃金時間治療限制。
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