行政院長陳建仁慰問大同育幼院　勉勵院童做個點亮燭光的人

年關將屆，行政院長陳建仁29日上午專程到位於中和區圓通路的大同育幼院慰問。大同育幼院為家扶體系，已有70年歷史，以育幼安置、早期療育和社區服務為主，目前院內住有19位院童，陳建仁致贈年節慰問金給機構，並致贈每位孩子一個龍年小紅卡。新北市副市長陳純敬則代表侯友宜市長致贈2萬元加菜金，另給每位院生500元超商禮券，小朋友相當開心。
陳建仁院長由衛福部次長周志浩等人陪同，於上午9點半抵達大同育幼院，受到院長黃劍峯及孩子的歡迎。黃劍峯表示，該院成立於42年，去年才剛舉行70周年慶「孩好，有你在」。育幼院主要是照顧離開原生家庭的孩子，給予心理創傷復原，課業輔導，才藝培養，並培力生活自立等。院內有籃球場、游泳池、夢想驛站，在社工和生活輔導員帶領下，培力每位成為大同小勇士，「一個人騎車騎得快，一群人可以騎得遠。」
新北市副市長陳純敬表示，感謝大同育幼院照顧一些無法在原生家庭生活成長的孩子，給予像家庭一樣的溫暖關懷，讓孩子快樂成長，適應社區生活，培養將來進入社會獨立自主的能力，也謝謝院長專程來關心。
陳建仁提到，他在就讀台大時，參加慈幼社，曾到大同育幼院來服務，與孩子玩得很開心，當時服務過的孩子，在事隔多年後還寫信給他，讓他很感動。他說，政府照顧幼兒不遺餘力，0~6歲國家養，也要強化社安網第二期計畫，對有風險的兒少家庭要提前介入服務。
陳建仁還用一個寓言故事鼓勵，他說有位國王要傳位時，分別給了3位王子各一枚錢幣，要他們買樣東西可以充塞皇宮，結果老大買了稻草，老二買了棉花，唯獨老三出城時，看到一個小孩賣蠟燭，卻又被人踢翻，小孩在哭，於是小王子將那枚錢幣給了小孩，小孩遞了根蠟燭給他。回到皇宮時，國王將那根蠟燭點燃，結果光亮了，原來是愛的光充塞著皇宮。陳建仁勉勵每位孩子學習點亮蠟燭的故事，讓自己成為發光發熱的人。
院童佳佳代表所有孩子贈送陳建仁一幅鯨魚在夜間噴水的畫作，天空還有幾點星光，陳建仁說這畫像極了梵谷的的星空，鼓勵孩子持續創作。立委江永昌、市議員張嘉玲、張維倩和社會局副局長許秀能等人，也對院童的才藝表示讚賞。