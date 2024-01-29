行政院長陳建仁慰問大同育幼院　勉勵院童做個點亮燭光的人

年關將屆， 行政院長陳建仁29日上午專程到位於中和區圓通路的大同育幼院慰 問。大同育幼院為家扶體系，已有70年歷史，以育幼安置、 早期療育和社區服務為主，目前院內住有19位院童， 陳建仁致贈年節慰問金給機構，並致贈每位孩子一個龍年小紅卡。 新北市副市長陳純敬則代表侯友宜市長致贈2萬元加菜金， 另給每位院生500元超商禮券，小朋友相當開心。

陳建仁院長由衛福部次長周志浩等人陪同， 於上午9點半抵達大同育幼院，受到院長黃劍峯及孩子的歡迎。 黃劍峯表示，該院成立於42年，去年才剛舉行70周年慶「孩好， 有你在」。育幼院主要是照顧離開原生家庭的孩子， 給予心理創傷復原，課業輔導，才藝培養，並培力生活自立等。 院內有籃球場、游泳池、夢想驛站，在社工和生活輔導員帶領下， 培力每位成為大同小勇士，「一個人騎車騎得快， 一群人可以騎得遠。」

新北市副市長陳純敬表示， 感謝大同育幼院照顧一些無法在原生家庭生活成長的孩子， 給予像家庭一樣的溫暖關懷，讓孩子快樂成長，適應社區生活， 培養將來進入社會獨立自主的能力，也謝謝院長專程來關心。

陳建仁提到，他在就讀台大時，參加慈幼社， 曾到大同育幼院來服務，與孩子玩得很開心，當時服務過的孩子， 在事隔多年後還寫信給他，讓他很感動。他說， 政府照顧幼兒不遺餘力，0~6歲國家養， 也要強化社安網第二期計畫，對有風險的兒少家庭要提前介入服務。

陳建仁還用一個寓言故事鼓勵，他說有位國王要傳位時， 分別給了3位王子各一枚錢幣，要他們買樣東西可以充塞皇宮， 結果老大買了稻草，老二買了棉花，唯獨老三出城時， 看到一個小孩賣蠟燭，卻又被人踢翻，小孩在哭， 於是小王子將那枚錢幣給了小孩，小孩遞了根蠟燭給他。 回到皇宮時，國王將那根蠟燭點燃，結果光亮了， 原來是愛的光充塞著皇宮。 陳建仁勉勵每位孩子學習點亮蠟燭的故事， 讓自己成為發光發熱的人。

院童佳佳代表所有孩子贈送陳建仁一幅鯨魚在夜間噴水的畫作， 天空還有幾點星光，陳建仁說這畫像極了梵谷的的星空， 鼓勵孩子持續創作。立委江永昌、市議員張嘉玲、 張維倩和社會局副局長許秀能等人，也對院童的才藝表示讚賞。