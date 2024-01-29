北韓證實發射2枚巡弋飛彈　飛行距離推測可達2千公里

北韓於昨（27）日發射2枚巡弋飛彈，官媒朝中社報導稱，金正恩至現場親自督導此次飛彈發射，2枚飛彈飛行時間皆超過2小時，順利擊中目標。

北韓朝中社報導，北韓領導人金正恩親自至現場督導新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」，該款飛彈在4天前才進行了首次試射，當時北韓稱是飛彈開發的「必要例行活動」，與區域安全無關。

韓聯社報導，「火箭矢-3-31」為現有的戰略巡弋飛彈「箭矢1、2」型的改良版，據推測名稱後面加上「31」意即可以搭載去年公開的戰術核彈頭「火山-31」。

潛水艇研究所所長崔日（音譯）分析，火箭-3-31看起來可以在陸上、水上艦艇、潛水艇上發射，可能是模仿俄羅斯的多用途巡弋飛彈（Kallibr）。

目前火箭矢3-31型是從何處發射的還未確定，南韓聯合參謀本部表示，韓美情報當局正在分析發射平台。

報導指出，若是由潛艇發射的，有可能是從北韓去年９月公開的「金君玉英雄號」上發射的，北韓稱該潛艇為首艘可進行核攻擊的戰術核攻擊潛艇，可發射彈道飛彈與巡弋飛彈，但北韓媒體並未聲稱是從潛水艇發射的，因此目前金君玉英雄號可能還未達可以發射飛彈的程度。

朝中社稱，28號發射的兩枚火箭矢-3-31飛行時間分別為7421秒即7445秒。

崔日對此表示，考慮到飛行時間達124分鐘左右，飛行距離可能達2000公里，如此一來，不僅是南韓全境，連駐日美軍基地也在射程範圍內。

崔日說，若北韓搭載核的潛水艇發射巡弋飛彈得以實現，將對南韓造成新的威脅。