Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 15:33
中央研究院29日舉辦「量子電腦專題中心進度報告會」，總統蔡英文（左）前往視察，中研院院長廖俊智（右）致贈研究團隊自製的量子晶圓（圖／中央研...

中央研究院29日舉辦「量子電腦專題中心進度報告會」，總統蔡英文（左）前往視察，中研院院長廖俊智（右）致贈研究團隊自製的量子晶圓（圖／中央研...

中研院開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，總統蔡英文今（29）日上午前往視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助臺灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

蔡英文表示，中研院開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，讓世界看見臺灣堅強的科技實力，不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦，「臺灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

蔡英文指出，「量子電腦」已經被視為「下個世代的運算工具」。中研院廖俊智院長在3年多前向她提出，繼晶片製造之後，量子科技可能是各國爭相發展的下一世代科技產業。因此，2021年底由中研院、科技部和經濟部跨部會合作，建置產業合作平台，從2022年開始的5年內，投入80億元提升臺灣量子科技實力。

蔡英文提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。

蔡英文表示，我們的目標是要建構臺灣自製的量子通訊網路系統，以及能夠真實運算的量子電腦。去年5月，清華大學已經研發出臺灣第一個量子加密通訊網路；中研院隨後也在10月打造出臺灣第一個5位元量子晶片，如今更進一步完成臺灣第一台量子電腦。

根據中研院，院長廖俊智表示，去（2023）年成功研發我國第一個5位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對我國量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心陳啟東特聘研究員解釋，5位元超導量子電腦的開發過程，是建立國內量子電腦生態系的最佳平台。量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。

廖俊智表示，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，目前仍須解決基礎關鍵問題，無法直接套用現行半導體製程技術。中研院南部院區將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，打造國家級量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行團隊的「垂直整合」，共同為臺灣的量子發展取得先機。

首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
中研院自研自製5位元超導量子電子之模型（圖／中央研究院）
中研院
5位元超導量子電腦
量子科技
台灣製造
量子電腦
廖俊智
蔡英文

相關新聞

立陶宛國會友好訪問團晉見蔡英文 馬瑪竇：台立對民主的渴望一樣強烈
立陶宛國會友好訪問團晉見蔡英文 馬瑪竇：台立對民主的渴望一樣強烈
2024/01/25 16:44
中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低
中國外交打壓 蔡英文執政8年斷10國 友邦國再創歷史新低
2024/01/15 19:59
網傳民進黨立委羅致政與蔡英文錄音檔 羅6點聲明斥造假
網傳民進黨立委羅致政與蔡英文錄音檔 羅6點聲明斥造假
2024/01/07 16:58
【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道
【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道
2024/01/03 17:04
元旦談話駁習近平「祖國統一必然說」 蔡英文：由台灣人民透過「民主程序」共同決定
元旦談話駁習近平「祖國統一必然說」 蔡英文：由台灣人民透過「民主程序」共同決定
2024/01/01 10:03

更新時間 : 2024-01-29 16:37 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台北文華東方酒店 情人節寵愛另一半的極致首選　
台北文華東方酒店 情人節寵愛另一半的極致首選　
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看