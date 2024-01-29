首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來

中研院開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，總統蔡英文今（29）日上午前往視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助臺灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

蔡英文表示，中研院開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，讓世界看見臺灣堅強的科技實力，不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦，「臺灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

蔡英文指出，「量子電腦」已經被視為「下個世代的運算工具」。中研院廖俊智院長在3年多前向她提出，繼晶片製造之後，量子科技可能是各國爭相發展的下一世代科技產業。因此，2021年底由中研院、科技部和經濟部跨部會合作，建置產業合作平台，從2022年開始的5年內，投入80億元提升臺灣量子科技實力。

蔡英文提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。

蔡英文表示，我們的目標是要建構臺灣自製的量子通訊網路系統，以及能夠真實運算的量子電腦。去年5月，清華大學已經研發出臺灣第一個量子加密通訊網路；中研院隨後也在10月打造出臺灣第一個5位元量子晶片，如今更進一步完成臺灣第一台量子電腦。

根據中研院，院長廖俊智表示，去（2023）年成功研發我國第一個5位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對我國量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心陳啟東特聘研究員解釋，5位元超導量子電腦的開發過程，是建立國內量子電腦生態系的最佳平台。量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。

廖俊智表示，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，目前仍須解決基礎關鍵問題，無法直接套用現行半導體製程技術。中研院南部院區將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，打造國家級量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行團隊的「垂直整合」，共同為臺灣的量子發展取得先機。



中研院自研自製5位元超導量子電子之模型（圖／中央研究院）