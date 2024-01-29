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「賞鴨教戰守則」曝！ 2日湧入逾60萬人 兩隻黃色小鴨游進「2024高雄冬日遊樂園」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 15:25
到了夜晚，仍吸引大批搶看黃色小鴨的人潮。（圖／高雄市觀光局）

到了夜晚，仍吸引大批搶看黃色小鴨的人潮。（圖／高雄市觀光局）

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，週末兩天活動現場湧入超過60萬人，再次引爆黃色小鴨狂潮！

高雄市政府觀光局表示，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」系列活動27日起到2月25日於高雄愛河灣及16至18號碼頭等地登場，由睽違10年再次來台的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕，此次除了邀請2隻小鴨，帶來雙倍幸福外，裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論。

觀光局長高閔琳表示，曾經掀起黃色風暴的「黃色小鴨」自27日重磅回歸重返高雄愛河灣；當天開幕活動現場吸引超過4萬名民眾到場觀賞小鴨悠遊進入高雄港灣，同時也吸引超過21萬網友觀眾，透過Yahoo直播平台及高雄市政府社群平台在線上同步欣賞雙鴨進港的可愛畫面。

「賞鴨教戰守則」曝！ 2日湧入逾60萬人 兩隻黃色小鴨游進「2024高雄冬日遊樂園」晚上搭配愛河灣燈光展演，捕捉2隻小鴨的不同視角。（圖／高雄市觀光局）

高閔琳表示，今年特別邀請2隻小鴨，希望能帶給大家雙倍幸運的祝福，同時，觀光局也特別推出「賞鴨教戰守則」，整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。

觀光局補充，16-18號碼頭樂園現場有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施和美味餐飲市集。每周末及農曆春節初一至初五，還有兒童劇團、馬戲與互動體驗表演。

而小朋友最愛的遊樂設施，於每日下午兩點發放免費遊園劵，開放時間為週一至週四下午3點至6點、週五至週日及農曆年初一至初五下午3點至晚上9點，現場免費領取遊園券。

觀光局提醒市民和海內外遊客，多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網臉書IG查詢。
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