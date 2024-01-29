〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？

美高科技股近來頻頻創新高，但科技業裁員潮似乎仍未中止， 且全球科技業裁員有愈演愈烈之勢， 裁員風暴甚至從美國矽谷向歐洲蔓延， 這波裁員潮會不會吹向台灣的竹科呢？ 農曆新年不到半個月即將到來， 不少科技從業人員都期望今年能夠過個安穩的好年， 不希望在年前聽到被裁員消息！

2023年全球科技業裁員潮一波接一波，2024年裁員潮會持續 嗎？答案似乎是肯定的！因為，邁入2024年後，僅僅不到2周的 時間，美國矽谷科技公司計畫裁員的人數已經超過5,500人。 根據專門追蹤科企裁員情況的網站Layoffs.fyi， 最新發布的數據顯示，2024年1月科技業已有76間科技企業裁 員，超過2萬人遭到解僱。

這個數字讓許多科技人感到擔心。根據Layoffs.fyi的統 計，2022年美國科技業裁員人數為16萬4,969人，202 3年已經暴增至26萬2,682人。2024年開年不到一個月， 就有76間科技公司宣布裁員，依照過去2年裁員人數來看， 讓不少科技業員工擔心未來工作可能不保。

邁入2024年後宣布裁員的美科技業，包括科技巨頭Google 與亞馬遜，社群平台Discord也表示將裁員17%， 遊戲引擎開發商Unity Software將裁員25%，語言學習平台Duolingo則 已解僱了10%的約聘人員。就在上周，騰訊旗下《英雄聯盟》 開發商Riot Games、全球電子商貿平台eBay等， 最新的還有軟件巨頭思愛普（SAP）也加入裁員企業的陣列。

SAP是德國的軟體巨頭，上周二（23日）表示，計畫在2024 年展開全公司重組，將影響約8,000名員工， 占員工總人數的比率超過 7%。這不是SAP近年來首次裁員， 一年前，這家公司就表示將裁減3,000名員工。SAP宣布裁員 ，意味著全球科技公司裁員潮持續蔓延， 目前正從美國矽谷向歐洲蔓延中。

不過，美股從2024年開年以來就表現不錯， 上周各類股更是十分亮眼，串流媒體巨擘Netflix因為去年第 四季訂閱戶暴增，達到歷史新高，曾讓股價一天上漲超過10%。 微軟則是股價一度突破406美元，更和蘋果一同擠進「3兆美元」 市值俱樂部。半導體也全面勁揚，艾司摩爾（ASML）、輝達（N VDIA）、博通（AVGO）等，股價都曾突破歷史新高， 帶動標普500指數和費城半導體指數，全部創下新高。

股市頻創新高，科技公司卻大砍人！到底怎麼回事？業者表示， 科技業其實還是持續大舉招人，只是招的人都是跟人工智慧（AI） 有關的人，但對其他領域的人就是不斷裁減， 會如此大動作裁員有三大因：

一、愈來愈多投資人或投資機構都相當重視公司的獲利能力， 隨著利率升高，眾多企業焦點轉向拚獲利而非營收成長， 企業為提高盈餘，進一步節省成本、提升效率， 精簡人力是重返快速成長軌道的方式之一， 導致裁減不必要人力動作愈來愈大。

二、疫情期間許多科技公司紛紛擴大規模， 利用被困在家中的人遠距工作來產生更高的銷售額， 疫後這些銷售額並沒有持續下去， 因此公司不得不從去年起開始緊縮開支， 美國企業在疫後進行公司重組， 這是科技公司發出大量裁員通知的一大因素。

三、人工智能的興起，讓越來越多的科技公司投入AI領域，進入2 024年依舊熱烈投資人工智慧，並且大舉招募相關人才， 特別是在最近幾個月。但對於其他領域就不斷裁減人力。

國際科技廠裁員潮會不會吹向竹科呢？答案應該是有， 但影響沒這麼大！根據國科會去年11月底的說法，美國矽谷202 3年前10月已裁員約24.5萬人，相比2022年就業人數17 0餘萬人，裁員率已超過10%，竹科前10月裁員數1,605人 ，占所有就業人數176,504人比率為0.91%， 仍遠較國際為低。

KPMG安侯建業上周發布「台灣CEO前瞻大調查」，50%企業 CEO願意投資生成式AI，因為「怕追不上風潮又怕打水漂」。 報告顯示，生成式AI 在2023年襲捲全球，超過五成台灣CE O視生成式AI為首要投資要點，但較全球（70%）與亞太區（6 7%） 略低。依這個數據來看， 台灣企業出現的裁員壓力應該比較小。