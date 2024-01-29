台北花園大酒店 花園thai thai搶攻饕客味蕾 推出全新泰式定食

天氣漸涼，來點酸辣美饌暖心又暖胃。看好第四季餐飲市場復甦商機及搶攻喜愛異國料理的饕客味蕾，台北花園大酒店深受好評的花園thai thai自即日起至2024年5月31日，於每日全時段推出全新泰式定食，品項獻上秘製醬燒排骨、泰式打拋肉豬、泰式冬蔭功海鮮湯麵…等，售價359元+10%起，隨餐附贈小菜、泰式香米飯、飲品及熱銷冰淇淋享無限品嘗，讓喜愛酸辣風味的饕客味蕾輕鬆盪漾在滿滿泰式風情中。

泰式餐酒館花園thai thai，以經典泰式風味料理為主軸，推出全新泰式定食，多款主餐大快朵頤下飽足感十足，包括秘製醬燒排骨，由擁有20年的廚藝資歷的泰籍主廚研發特製醬汁，與排骨一同燉煮，肉味鮮甜，醬香濃厚，帶給饕客全新體驗。泰式打拋肉豬，新鮮肉末與特色香料在大火快炒中香氣四溢，鹹香開胃。泰式椒麻雞腿排，炸至金黃色澤，外酥裡嫩，再沾一口特調酸甜醬汁，讓人心滿意足吮指回味。泰式雞肉炒泡麵，Q彈麵體搭配軟嫩雞肉，口感豐富滿足，令人著迷。

泰式冬蔭功海鮮湯麵，新鮮海鮮及香茅、檸檬葉、魚露…等道地泰式香料一同熬製出濃郁鮮美的湯底，入口即嚐南洋風味在口中徜徉，顛覆味蕾倍感濃郁泰式氣息。另有花園牛肉麵、泰式酸辣蒸鱸魚、泰式泡菜豚五花、泰式蔬菜咖哩…等，售價359元+10%起，隨餐附贈經典特色開胃小菜、泰式風味香米飯、各式精選飲品、泰國嚴選熱銷冰淇淋無限品嘗，要讓泰菜控一嘗傾心、欲罷不能。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「酸、甜、辣多層次風味的泰國料理，一直以來獲得老饕們的青睞，此次祭出全新泰式定食，由泰籍主廚獻上泰國道地美饌，泰式特色料理完整重現，隨餐還有附贈小菜、泰式香米飯、飲品及熱銷冰淇淋無限品嘗，美味實惠，讓上班族或是退休樂齡族於午餐時光也有豐富的味蕾享受，預估可提高1-2成業績。」