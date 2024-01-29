Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

民眾黨提國會改革 游錫堃表態支持 下午與民眾黨團閉門會議

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 14:21
立法院長游錫堃10日敲下議事槌，宣布三讀通 過義務役服役期間提繳退休金條例，民國113年1月1 日起施行。三讀通過條文明定，義務役服役...

政府為義務役提繳6%退休金　立院三讀

立法院長游錫堃10日敲下議事槌，宣布三讀通 過義務役服役期間提繳退休金條例，民國113年1月1 日起施行。三讀通過條文明定，義務役服役... (來源 中央社)

民進黨立法院黨團今（29）日推出立法院長游錫堃爭取連任，游錫堃隨後發表致民眾黨立委當選人公開信，對民眾黨團提出承諾修法「建立國會聽證調查」、「立委利益迴避規範」等4項國會改革，表示以個人身分表達贊同，若順利連任立法院長，將依《立法院組織法》積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，推舉立法院長游錫堃、副院長蔡其昌搭檔，角逐第11屆立法院正副院長，由於三黨不過半，民眾黨團8票成為關鍵少數，游錫堃與蔡其昌將於下午2時30分拜會台灣民眾黨立法院黨團，比照上午韓江模式，舉行閉門會議。

據了解，民眾黨8位不分區立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷也將出席交流，雙方將針對國會改革理念交換意見。

游錫堃上午黨團會議結束後在臉書發文「致台灣民眾黨八位立委當選人先進的公開信」表示，由於當前社會對政治人士閉門會談頗有意見，為避免引起疑慮，在登門之前，開誠布公採取公開信的方式，回應對國會改革的期待。

游錫堃說，他以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治就是議會政治，「加強國會改革」理念與民眾黨立委當選人一致。

他說，民眾黨立委當選人要求的「5大國會改革項目」中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度，他謹以個人身分敬表贊同。

游錫堃說，如果能獲支持順利連任立法院院長，將依立法院組織法第3條第2項「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事」規定，積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

至於「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」，游錫堃說，現行除已依據行政院主計處中央公務機關會計月報規定，每月在網站上公告預算執行報表、會計報表、參考表等3項報表外，也接受「立法院經費稽核委員會」對立法院經臨各費的收支按月稽考。

另外，屬於院長部分，游錫堃說，樂意依法公布，其他若還有未盡事宜之處，未來也可以召開相關黨團會議協商處理。
民進黨
民眾黨
游錫堃
國會改革
立法院
蔡其昌

相關新聞

【國民黨總召選舉】賴士葆退選成全傅崐萁 傅：帶著戰斧飛彈迎戰民進黨
【國民黨總召選舉】賴士葆退選成全傅崐萁 傅：帶著戰斧飛彈迎戰民進黨
2024/01/28 17:54
國民黨「韓江配」1/29拜會民眾黨採閉門會議 綠嗆密室協商、寄生戰法
國民黨「韓江配」1/29拜會民眾黨採閉門會議 綠嗆密室協商、寄生戰法
2024/01/28 15:25
【東京研討會】日學者分析台灣大選結果：本土派勢力夠壯大　抖音「TikTok」影響力不可小覷
【東京研討會】日學者分析台灣大選結果：本土派勢力夠壯大　抖音「TikTok」影響力不可小覷
2024/01/27 20:46
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
2024/01/27 09:47
〈時評〉台灣立法院若「韓江配」 國民黨、民眾黨將自食惡果
〈時評〉台灣立法院若「韓江配」 國民黨、民眾黨將自食惡果
2024/01/26 17:44

更新時間 : 2024-01-29 16:37 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台北文華東方酒店 情人節寵愛另一半的極致首選　
台北文華東方酒店 情人節寵愛另一半的極致首選　
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看