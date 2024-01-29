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韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨黨團 稱良性交流、無私設刑堂

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 12:26
2024年1月29日，代表國民黨角逐立法院正副院長的韓國瑜（前中，背對者）、立委江啟臣（前左1）赴民眾黨團拜訪爭取支持，韓國瑜在聯訪結束前...

2024年1月29日，代表國民黨角逐立法院正副院長的韓國瑜（前中，背對者）、立委江啟臣（前左1）赴民眾黨團拜訪爭取支持，韓國瑜在聯訪結束前...

爭取立法院正副院寶座的國民黨立委韓國瑜、江啟臣今（29）日拜會民眾黨黨團，強調彼此良性交流，為國為民推動國會改革，絕無密室協商、利益勾結。韓國瑜在會後記者聯訪中，還與黃國昌擁抱致意。

韓國瑜表示，雙方討論了黃國昌日前拋出的四項國會改革議題。彼此無話不談、徹底溝通，盼在野聯手滿足廣大台灣人民需求與期待。對於閉門會議引發密室協商的質疑，他特別澄清，國民黨現為在野黨，沒有任何資源，請外界勿負面看待良善健康的拜訪。

民眾黨立委當選人黃國昌呼應其說法，表示這是健康良性的互動，絕無外界形容的「私設刑堂」、密室協商利益交換等等。他感謝韓江的造訪，重申在野會與執政立委致力讓國會更進步、國會民主更符合國家與人民期待。

至於媒體詢問，會中是否談及了黃國昌昨日提出的「委員會單一召委制」，韓表示只討論四項改革，並未觸及此議題。

現任立法院正副院長、民進黨立委游錫堃與蔡其昌，則將於 29 日下午拜訪民眾黨團，爭取支持。

黃國昌昨日在臉書中說明，除了台灣民眾黨提出的四大原則（建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避、財務公開透明）以外，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，同樣是國會改革的重中之重。

黃國昌指出，現行的雙召委制，弱化了國會的監督能量，淪為藍綠兩大黨權力分贓的安排，導致議程安排零碎、審查無法連貫而效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。

他主張，修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制，並盼國民黨與民進黨國會領袖皆能就此事發表意見。
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更新時間 : 2024-01-29 16:37 GMT+08:00

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