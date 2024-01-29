日本藝術家樋口裕子海外首場大展來台灣　超萌動物躍上聯名手搖飲杯身

日本藝術家樋口裕子首度台灣展出，也是首度海外大型個展，《奇幻動物森林 樋口裕子展》從主題設定、空間設計、展品選擇到周邊商品開發等，全都親力親為引好評，九大主題展區成現近千件的展品包含初期手稿、經典繪本創作、電影海報等，吸引粉絲二刷三刷。

展覽今（29）日宣布與台灣知名手搖品牌「珍煮丹」聯名，推出期間限定主題杯身及主題店。樋口裕子曾與眾多國際品牌合作，像GUCCI、迪士尼、寶可夢等，這次「奇幻動物森林 樋口裕子展」能與台灣品牌聯名，就與最接地氣的手搖飲文化結合，樋口裕子也表示相當期待。

此次與珍煮丹合作推出三款限定杯身，兩款限定杯膜，樋口裕子筆下的經典角色全都躍上杯身，像是有著貓咪臉蛋，卻長出蛇手和章魚腳的GUSTAVE；以愛貓為創作靈感的BORIS；白色身軀上長著單隻眼睛、你以為它是生物其實是植物的HITOTSUME等，全都排排站準備開心出遊。仔細一看，大家都換上了新衣，原來是樋口裕子來台時，對台灣傳統印花、植物等留下深刻印象，因此特別繪製台灣限定版本，角色們以「來吧！我們要到台灣玩囉」的心情表現。

此外，插畫家以品牌LOGO為靈感設計筆下角色版本，一款是BORIS、HITOTSUME、GUSTAVE相親相愛疊在一起；一款是兩隻可愛的貓貓BO和GRICO各有巧思。聯名杯身2月1日上市，全台珍煮丹門市都買得到。



樋口裕子特地為台灣繪製的角色版本，都可以在展覽看到原稿。（圖／聯合數位文創）