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「想以真名走完最後人生」　日本通緝犯桐島聰公開身分後4天病逝

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 11:25
日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人...

日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人...

在日本曾犯下8起企業爆炸案，逃亡近50年的桐島聰於癌末入院後，公開自己的真實身分，並於25日被捕，今日卻傳出病逝。相關身分確認工作仍在進行中。

根據調查，這名自稱為桐島聰的男性，這個月因胃癌末期入住神奈川縣鎌倉市的醫院，原是使用假名「內田洋」（Uchida Hiroshi），但在25日向院方表示自己就是桐島聰，因病情嚴重，他表示「想用真名走完人生最後一程」。

這名自稱桐島聰的男性身分仍在確認中，當年桐島聰並沒有留下指紋或是DNA，因此只能透過親屬的DNA進行身分核實，目前結果尚未出爐。但據稱，該名男子進行向問訊的警視廳調查人員告知了一些只有桐島聰本人才知道的內幕。

根據通緝資料，桐島聰出生於廣島縣神邊町（現為福山市），1972年進入明治學院大學，於在學期間加入日本政府認定為「左翼暴力團」的東亞反日武裝戰線。

該組織在1974年8月暗殺天皇計畫失敗後，改於三菱重工總部放置炸彈引爆，造成8死、380人傷，隨後又到三井物產、東京帝人中央研究所等地犯下爆炸案，最後在1975年5月遭到警方通緝。

據悉，桐島聰在遭到警方通緝後，在澀谷區領了一些現金，並和在廣島縣老家的父親通電話，隨後就消失得無影無蹤，數十年前開始以化名「內田洋」在神奈川縣一家土木工程公司工作，警方正在調查他潛伏時是否都待在神奈川縣。
日本
桐島聰
東亞反日武裝戰線

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