憂青少年尼古丁成癮 英國禁售一次性電子菸

英國政府去年矢言打造無菸世代，眼看電子菸在年輕人間愈來愈盛行，為了昭示其決心，今（29）日將公布禁令，禁售拋棄式電子菸。

路透社、BBC 報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對電子菸年輕化的傾向感到憂心，「必須在大流行之前採取行動。」英國 2023 年 10 月已揭櫫了禁菸理念，2009 年 1 月 1 日後出生的世代，終生都不可購菸。

目前英國已禁止販售 18 歲以下人士電子菸，但仍防不勝防。官方表示，一次性電子菸體積小、顏色多，是受到年輕人歡迎的主因，使用率成長驚人。

青少年吞雲吐霧

每年英國癌症致死案例中，1/4 與吸菸有關，約 8 萬人。「吸菸與健康行動」（Action on Smoking and Health，ASH）團體指出，英國 11 至 17 歲的電子菸使用率（偶爾或時常使用），從 2020 年的 4.1% 升至了 7.6%。官方數據則顯示， 11 歲至 15 歲年齡層中，9% 使用電子菸。電子菸是年輕人尼古丁成癮的肇因。

新規內容

目前細節尚未公布，除了取締一次性電子煙，新規料將約束填充式電子菸的煙彈口味及包裝，降低對兒童的吸引力。銷售通路亦須加強擺售控制，不得將此類菸品放置在甜點等孩童容易看見的區域。

至於應禁的口味、煙彈的銷售方式，會透過公眾徵詢蒐集意見。新規公布後，零售業者有 6 個月的時間可調整配合。目前頗受兒童歡迎的口味包括餅乾、果醬、能量飲風味。

健康危害

2023 年 12 月，世界衛生組織（世衛，WHO）呼籲各國將電子菸視為菸草辦理，並禁止所有口味。WHO 強調，目前證據不足以顯示電子菸有助傳統吸菸者戒除菸癮，且這類菸品有害健康，也會使兒童、年輕人更容易對尼古丁上癮。

根據 WHO，長期健康風險無從得知，但電子菸會生出致癌物質，對心肺健康、青少年腦部發展都構成風險。