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義大利藝術家首度亞洲重要回顧展　經典展品南台灣金馬賓館當代美術館登場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 10:03
《感應未來—傑圖利奧．阿維亞尼》。（圖／金馬賓館提供）

《感應未來—傑圖利奧．阿維亞尼》。（圖／金馬賓館提供）

永添藝術．金馬賓館當代美術館 (ALIEN Art Centre)當期特展《感應未來—傑圖利奧．阿維亞尼》（Responsive Vision: Getulio Alviani），精選逾60件經典展品，自即日起至2024年10月27日止，接著將在米蘭、杜林、佛羅倫斯等地接棒展出。

作為光學與動力藝術運動的領軍人物，義大利藝術家傑圖利奧・阿維亞尼（Getulio Alviani）在繪畫、雕塑、結構造型和服裝設計等領域表現出色；並在建築和都市規劃有前瞻的理論著述。

繼2018年MoMA紐約現代藝術博物館展出後，此次為藝術家首度在亞洲一次重要且完整的回顧展，由阿維亞尼藝術中心執行長狄歐拉．法拉吉卡（Diora Fraglica）與三位策展人共同推動，包含—今年甫獲法國政府授頒藝術與文學軍官勳章的國際策展人Jerome Neutres、金馬賓館當代美術館館長邵雅曼、以及國際人文探索家暨藝術史研究張志龍。

阿維亞尼於1965年紐約MoMA《反應之眼》的展覽使他名聲大噪，2000年MoMA世紀性的回顧特展《開放式的結局》被推舉為未來最具影響力的當代藝術家之一。後續其藝術概念拓展到生成與互動藝術的維度，發展出『無限』的思維，掀起「動力機械藝術」（Kinetic Art）、「程式藝術」（Programmed Art）、「歐普藝術」（OP Art）的旋風，此次皆呈現於8大展區。

特展為金馬賓館五周年策展脈絡的梳理，也是首度全新嘗試，展品包含繪畫雕塑、平面設計、時裝概念、建築環境等領域，展覽空間結合「造型藝術發明家Ideatore plastic」阿維亞尼藝術作品與極簡設計大師Poul Kjærholm與「義大利國寶級建築設計師」Mario Bellini跨界對話，展示藝術與設計思維對話的風潮。
金馬賓館當代美術館
Getulio Alviani
藝文展覽
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更新時間 : 2024-01-29 16:36 GMT+08:00

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