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【誰才是威權】詩作稱讚金正恩引來牢獄之災 南韓出現北韓化傾向？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/29 09:41
2005年8月14日，北韓平壤人民在「統一門」參加光復節慶典。金正恩2024年1月稱兩韓統一已不可能後，將此一紀念塔拆除。（圖／路透社YU...

2005年8月14日，北韓平壤人民在「統一門」參加光復節慶典。金正恩2024年1月稱兩韓統一已不可能後，將此一紀念塔拆除。（圖／路透社YU...

在世人眼中，南韓當然要比極權獨裁鄰居北韓來得自由開放，但近來南韓的諸多傾向，卻不禁令人皺眉。一名老者竟因創作的詩作稱頌北韓而鋃鐺入獄，經濟學人直言，荒唐至極。

南韓金正恩粉絲遭判刑

68 歲的李姓南韓民眾 Lee Yoon-seop，因一首歌頌北韓政權的詩作，於 2023 年 11 月被首爾中央地方法院依違反《國家保安法》（National Security Act）判處 14 個月有期徒刑。

法院文件指，被告創作了大量煽動文字，大力讚揚北韓，威脅了南韓的生存、安全，與自由民主秩序，是以必須予以重罰。

國際特赦組織斥違反人權

國際特赦組織（Amnesty International）對此判決表達了強力譴責，指李男不過是行使了言論自由權，「一首詩怎麼可能威脅國家安全。」國際特赦組織表示，南韓雖處於獨特的地緣政治情勢，卻不能正當化這般打壓言論自由的行徑。

國際特赦組織批，南韓屢屢以保安法之名義騷擾、逮捕和平表達意見的民眾。該組織更呼籲南韓儘速修法，尤其是《國家保安法》第 7 條法規。第 7 條禁止任何稱頌、宣傳反政府組織的活動，或散布支持敵國的內容。

《國家保安法》的濫用

根據經濟學人，自 2003 年以來，南韓每年平均有 60 件違反《國家保安法》案件，通常是顯而易見的間諜活動，如販售軍情、散布北韓大外宣。但該法也時常被用來對付諷刺作家及左派人士，有的案件簡直可笑。

博士生 Kim Myeong-soo 只因兜售北韓相關書籍，就被判 6 個月刑期、緩刑 2 年，而相關書籍皆可見於各大公共圖書館。一名女子被判 2 年刑期、緩刑 4 年，只因她擁有 14 首北韓歌曲。

南韓的威權傾向

《國家保安法》旨在杜絕間諜與叛國者，同時禁止南韓人造訪北韓、接觸北韓、閱讀或觀看北韓媒體、對金式政權的正面論述。南韓雖於 1987 年民主運動中推翻軍事獨裁統治，從言論自由的限制可見，專制思想餘孽猶存。

經濟學人認為，李男的詩作提到了金正恩能解決南韓的種種問題，錯就錯在了他是真心相信金正恩的能耐。反之，一名男子販售印有金正恩圖像的 T 恤，警方卻決定放他一馬，原因是──無關信仰，純為圖利。

令人憂心的是，此一議題反映了南韓的威權傾向。總統尹錫悅時常將對手貶為「反政府勢力」，是《國家保安法》常見的詞彙。批判政府的新聞報導，常被斥為「假新聞」，而踩到當局紅線的媒體辦公室，也常遭當局突襲搜查。尹錫悅政府上任 18 個月以來針對媒體提出的誹謗訴訟（儘管說的是真話），比前三任總統各自 5 年任內都多。

但，就算是自由派政府掌權，也不會動《國家保安法》一根寒毛。過去 20 年來，沒有一任政府真心想修法。現任尹政府好歹還曾提出開放觀看北韓媒體的提案，雖然最近也放棄了此一想法。在野自由民主黨也沒自由到哪去，先前還曾試圖通過一項法案，將讚美日本殖民統治的行為入罪。

經濟學人批判，尹錫悅總是夸夸而談南韓的民主價值，但將一名隨興表達意見的老者送進監牢，實非自由民主政權應為之事。推動《國家保安法》改革，或許比嚴禁歌頌金正恩，更能服人。
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