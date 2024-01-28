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勞資爭議有解 長榮航空春節、清明「不罷工」

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 22:24
2024年1月28日，長榮航空勞資協商達成協議，決定不罷工（圖／交通部）

2024年1月28日，長榮航空勞資協商達成協議，決定不罷工（圖／交通部）

長榮航空勞資爭議終獲解決，在主管機關協調下，今（28）日晚間勞資雙方達成協議，取消春節與清明連假的罷工行動。

針對機師工會長榮分會各項訴求，協議如下：

一、 調薪：除了長榮航空去年年底宣布的調薪外，資方同意於本薪及職務津貼項目，再調漲飛行員正駕駛每月 13,500 元、資深副駕駛每月 11,000 元、副駕駛每月 10,000 元。資方亦同意調整副駕駛與資深副駕駛的年度晉薪薪級上限。

二、 外站津貼：資方允諾定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

三、 停止進用外籍正駕駛：資方同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求始能聘僱，然申請程序上須經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

四、 不發動爭議行為：工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國 115 年（2026）5 月 31 日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

工會表示，對於雙方達成協議，首要歸因於工會（包括長榮分會與非長榮分會）每名會員所展現出的團結與集體意志。工會亦對行政院副院長鄭文燦、勞動部次長王安邦、桃園市勞動局，協助雙方協商，表達謝意。

工會說明，爭議權的行使，絕非工會的目的，而是不得已下的最後手段。對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會呼籲並期許資方，日後在公司營運過程中，建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，共創勞資雙贏。
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