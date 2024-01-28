【你敢玩嗎】活埋恐懼大挑戰 西班牙推「棺材版」密室逃脫

醒來時發現自己被困在一副棺材裡，該有多驚恐？西班牙一家公司推出了全球最小型的「密室逃脫」遊戲，密室就是棺材，有幽閉恐懼症的人，千萬別參加。

路透社報導，西班牙公司恐怖箱（Horror Box）打造的這款解謎實境遊戲，名為「僵住症」（Catalepsy），又稱強直性昏厥，亦即在僵直狀態維持很長一段時間，患者時常被誤以為已死亡。

參加者一組二人，分別躺進相鄰的兩具棺材內，必須於 30 分鐘透過擴音器溝通、合力解決謎題，方能逃出生天。遊戲主持人 Aurora Alvarino 將這密室空間形容為「腦子的體育場」，欲打造出所有人遲早要面對的體驗──自己的葬禮。

獲選為遊戲示範者的 22 歲女演員 Miriam Castella 分享道，棺材蓋上的那一刻，「還真有些怕怕的」。她的搭檔、39 歲的舞者 Carlos Granedo 表示，曾參加過 15 次密室逃脫遊戲，本次經驗相當「獨特」。

參加者還能客製化這極限活埋體驗，如要選擇何種棺材、要不要被「火化」（虛擬火焰與人造煙霧）等等。

遊戲靈感源於 19 世紀美國作家愛倫坡（Edgar Allan Poe）的短篇驚悚小說《過早的埋葬》（The Premature Burial）。小說反映的是 19 世紀頗為盛行的的活埋恐懼症（taphophobia）心態，1962 年獲改編成電影。

根據美國國家醫學圖書館，活埋恐懼症的源頭不明，與假死、誤把活人當死人埋葬等概念相關。19 世紀時，科學家與小說家特別關注假死題材，當時也衍生出「安全棺材」（safety coffin）等特殊裝置，避免上演活生生被埋的悲劇。



2024年1月18日，西班牙巴塞隆納棺材密室逃脫遊戲參與者。（圖／路透社Albert Gea）