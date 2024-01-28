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【你敢玩嗎】活埋恐懼大挑戰 西班牙推「棺材版」密室逃脫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 19:49
2024年1月18日，西班牙巴塞隆納棺材密室逃脫遊戲參與者。（圖／路透社Albert Gea）

2024年1月18日，西班牙巴塞隆納棺材密室逃脫遊戲參與者。（圖／路透社Albert Gea）

醒來時發現自己被困在一副棺材裡，該有多驚恐？西班牙一家公司推出了全球最小型的「密室逃脫」遊戲，密室就是棺材，有幽閉恐懼症的人，千萬別參加。

路透社報導，西班牙公司恐怖箱（Horror Box）打造的這款解謎實境遊戲，名為「僵住症」（Catalepsy），又稱強直性昏厥，亦即在僵直狀態維持很長一段時間，患者時常被誤以為已死亡。

參加者一組二人，分別躺進相鄰的兩具棺材內，必須於 30 分鐘透過擴音器溝通、合力解決謎題，方能逃出生天。遊戲主持人 Aurora Alvarino 將這密室空間形容為「腦子的體育場」，欲打造出所有人遲早要面對的體驗──自己的葬禮。

獲選為遊戲示範者的 22 歲女演員 Miriam Castella 分享道，棺材蓋上的那一刻，「還真有些怕怕的」。她的搭檔、39 歲的舞者 Carlos Granedo 表示，曾參加過 15 次密室逃脫遊戲，本次經驗相當「獨特」。

參加者還能客製化這極限活埋體驗，如要選擇何種棺材、要不要被「火化」（虛擬火焰與人造煙霧）等等。

遊戲靈感源於 19 世紀美國作家愛倫坡（Edgar Allan Poe）的短篇驚悚小說《過早的埋葬》（The Premature Burial）。小說反映的是 19 世紀頗為盛行的的活埋恐懼症（taphophobia）心態，1962 年獲改編成電影。

根據美國國家醫學圖書館，活埋恐懼症的源頭不明，與假死、誤把活人當死人埋葬等概念相關。19 世紀時，科學家與小說家特別關注假死題材，當時也衍生出「安全棺材」（safety coffin）等特殊裝置，避免上演活生生被埋的悲劇。

【你敢玩嗎】活埋恐懼大挑戰 西班牙推「棺材版」密室逃脫

【你敢玩嗎】活埋恐懼大挑戰 西班牙推「棺材版」密室逃脫

【你敢玩嗎】活埋恐懼大挑戰 西班牙推「棺材版」密室逃脫
2024年1月18日，西班牙巴塞隆納棺材密室逃脫遊戲參與者。（圖／路透社Albert Gea）
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