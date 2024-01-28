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【國民黨總召選舉】賴士葆退選成全傅崐萁 傅：帶著戰斧飛彈迎戰民進黨

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 17:54
國民黨立委傅崐萁（圖／中央社）

國民黨立委傅崐萁（圖／中央社）

國民黨團新會期黨幹部改選將於 30 日投票，立委傅崐萁、賴士葆爭奪總召之位，讓黨團成員陷入兩難。今（28）日賴士葆宣布退選，希望炮口一致對外，傅崐萁感謝其禮讓，並放話「帶戰斧飛彈」對抗民進黨。

賴士葆在臉書發表聲明，感謝有識之士挺身拉票，但得知有黨團成員面臨「天人交戰」選擇，這已違背其初衷。他表示，國民黨是脆弱多數，若要制衡賴政府，團結勝於一切，對立紛爭無法阻止「鴨霸的執政黨」。為此，他決定退出選舉，將炮口一致對外，並祈願正副院長選舉能圓滿順利，結合在野發揮強大監督力量。

原先有意角逐立院龍頭、後改投入總召選舉的傅崐萁，在賴的退選後，確定得以出任總召。對於賴士葆的成人之美，讓他能承接重責大任，他表達了感謝與敬佩之意。

傅崐萁指出，民進黨過去 8 年執政的諸多弊端必須攤在陽光下，他將貫徹國會改革，並呼籲黨團一致對抗貪腐，向民進黨下戰書：「崐萁帶著戰斧飛彈來了。」

傅崐萁所提的改革內涵如下：

  1. 立法院正、副院長及人事同意權必須記名投票。
  2. 總統赴立法院國情報告常態化。
  3. 強化委員會功能。
  4. 正、副院長中立並建立違反議事中立罰則。
  5. 立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開。
  6. 健全立法院聽證及調查權。
  7. 制定「藐視國會罪及國會偽證罪」。
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立院

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