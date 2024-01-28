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要年味不要菸味！台北年貨大街研議試辦「限定禁菸」 全台首例

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 17:19
台北年貨大街26日登場，週六、日兩天市長蔣萬安均親自走訪。（圖／台北市產業發展局）

台北年貨大街26日登場，週六、日兩天市長蔣萬安均親自走訪。（圖／台北市產業發展局）

台北年貨大街26日開幕後迎來第一個周末，現場擠滿攜家帶眷的男女老幼，但卻遭人抱怨「還沒感受到年味，先聞到菸味。」對此，北市府發言人殷瑋今（28）日轉述台北市長蔣萬安意見，表示將朝規劃限定活動與期間的禁菸區進行，具體實施時間會盡快執行。衛生局指出，會與環保局加強取締。

東森新聞主播黃慧婷在臉書（Facebook）表示，到年貨大街「還沒感受到年味，先聞到煙味」、「年貨大街適合親子同遊，但二手菸的危害，會影響小朋友的健康」。她說，挑選年貨的時候，旁邊不時飄來陣陣菸味，讓我只好催促家人趕快逃離現場。走著走著，迎面而來，又是一名男士點起了香菸。

那她忍不住呼籲身為董氏基金會代言人的台北市長蔣萬安，能不能把年貨大街也變成禁菸區塊，別讓多數人辦年貨還要忍受菸味。

聯合報也引述多位議員說法。國民黨台北市議員游淑慧提到，因為相關活動會有孕婦、小孩在周圍，沒有辦法保持二手菸的安全距離，所以應該要注意到「健康距離」。因此她相當贊成年貨大街等大型活動應該要禁菸，但非長態性，不是說走進迪化街就不能抽菸，而是年貨大街期間禁菸。

民進黨議員林亮君說，雖然戶外吸菸不違規，但年貨大街特殊活動人潮聚集多，吸菸的確會影響其他民眾，市府除加強宣導盡量避免二手菸，禁菸也應規畫「特定吸菸區」，讓吸菸者可以有配套遵循，怎樣可以不用影響到別人。

對此，殷瑋轉述蔣萬安意見表示，地方民眾及議員也有反映菸味問題，北市府很重視，將朝向規劃「活動限定、期間限定」的禁菸區；屆時可能成為全台首個禁菸的年貨大街。

衛生局指出，菸害防制法規定室外包含圖書館、美術館、文化或社會教育機構等場所，不能在吸菸區以外吸菸；年貨大街雖不在其中，但人潮一多就會衍生相關問題，會與環保局合作加強取締。
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