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混雙、女雙大滿貫雙料冠軍 台灣名將謝淑薇澳網再寫傳奇

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 16:40
2024年1月28日，台灣謝淑薇與比利時梅丹斯在澳網女雙奪冠。（圖／路透社Ciro De Luca）

2024年1月28日，台灣謝淑薇與比利時梅丹斯在澳網女雙奪冠。（圖／路透社Ciro De Luca）

本周在澳洲網球公開賽（Australian Open）中，台灣女將謝淑薇堪稱最威風，26 日才拿下混雙冠軍，28 日再奪女雙冠軍，是澳網 24 年來，再有人能在單屆包辦兩座金盃。

路透社報導，謝淑薇與搭檔比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）28 日以 6 比 1 、7 比 5 直落二擊敗烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

這是謝梅搭檔第二度奪下大滿貫賽金盃，上一回是 2021 年的英國溫布頓網球錦標賽（溫網，Wimbledon Championship）。這也使今年 38 歲的謝淑薇，成為史上大滿貫賽雙打冠軍年紀第二老的女將，僅次於美國女將雷蒙（Lisa Raymond）。雷蒙 2011 年在美國網球公開賽（美網，US Open）中奪冠時，比謝淑薇歲數只多 8 天。

謝淑薇 26 日則是與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）在澳網混雙決賽中稱冠，都是彼此的第一座混雙金盃。二人直到賽事開打前才決定合作，可說是意外之喜。

謝淑薇的澳網驚奇，為她再添第 7、第 8 座大滿貫冠軍，雙打世界排名將從第6升至第2。根據澳網，她也成了 2000 年以來，在單屆澳網同時抱走混雙與女雙金盃的第一人。前一名紀錄保持人是澳洲選手史杜柏絲（Rennae Stubbs）。
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更新時間 : 2024-01-28 20:39 GMT+08:00

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