禽流感重創美國「雞蛋之都」百萬隻蛋雞遭撲殺 蛋價漲、又鬧缺蛋荒

2022、2023年禽流感肆虐美國加州，中西部地區爆發嚴重疫情，雞隻遭到大量撲殺下，雞蛋供應短缺，導致全國雞蛋價格飆升至歷史新高，如今一年多後，疫情又再捲土重來，遭到撲殺的蛋雞已超過100萬隻。

美國加州索諾馬縣（Sonoma County）的日出農場上個月爆發禽流感疫情，根據政府規定，農場內的55萬隻蛋雞須全面撲殺。看著空蕩蕩的雞舍，農場主人Mike Weber表示，對於雞農來說，這是一個巨大創傷，也是我們正共同經歷的傷痛，是一種難以用言語形容的痛，比心碎還痛。

北加州蘇諾瑪縣（Sonoma County）的拍達路瑪(Petaluma)一帶被譽為世界的「雞蛋之都」，但過去兩個月裡，為了遏制疫情擴散，近十幾個商業農場遭到影響、逾100萬隻禽類遭撲殺，為農民、工人及其顧客帶來了沉重打擊，當地官員還宣布索諾瑪縣進入緊急狀態。

疫情也蔓延至加州中部的默塞德縣（Merced County），據報導指出，幾個大型商業雞蛋生產農場也爆發禽流感。疫情的爆發導致灣區的雞蛋價格在假期期間飆升。

入冬後，當野生鴨、鵝與候鳥等陸續在加州過冬，專家表示，水禽可以長距離地攜帶病毒，即使染病，症狀也相當輕微，但是牠們排泄物和鼻涕中的病毒會傳播給家禽，導致商業或農場養殖的雞、鴨、鵝、火雞或是其他種類的家禽染疫。

也因此，州獸醫Annette Jones 敦促農民在6月之前將家禽安置於室內，包括大部份放養在室外的有機雞。

據美國農業部（U.S. Department of Agriculture，USDA）稱，最近一次病毒爆發約在 2022 年初，當時遍及47州，更撲殺了近 8,200 萬隻禽類，其中大部分是蛋雞。

2023 年1月，每一打雞蛋的價格上漲了一倍多，達到 4.82美元的高峰，火雞和雞肉價格也有所上漲。隨著農民重新恢復飼養雞群，價格才恢復正常。

加州大學戴維斯分校 (University of California, Davis)的家禽專家Maurice Pitesky表示，除了澳洲以外，其他大陸國家都有禽流感的蹤跡，氣候變遷更加劇了疫情爆發的風險，因為氣候異常擾亂了野生鳥類的遷徙模式。例如，去年加州的異常降雨導致多地冒出新的水禽棲息地，偏偏這些地區又剛好在家禽養殖場附近。

美國農業部統計，此波疫情已影響北海岸和中央谷地地區附近約700多萬隻雞，包含40個商業機場、24個後院雞舍，而疫情多集中在過去兩個月內發生。