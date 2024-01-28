國民黨「韓江配」1/29拜會民眾黨採閉門會議 綠嗆密室協商、寄生戰法

立院龍頭之爭，民眾黨扮演關鍵角色。國民黨角逐正副立法院院長的韓國瑜、江啟臣將於 29 日赴民眾黨立法院黨團拜會，民眾黨主席柯文哲稱會採閉門會議，遭綠營立委質疑「密謀喬事」。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣明日拜訪民眾黨黨團，國民黨主席朱立倫 28 日在高雄感恩茶會中表示，相信二人會以最大誠意、改革決心爭取民眾黨支持「韓江配」。

根據聯合報，國民黨立委王鴻薇 27 日表示，拜會求支持是人之常情，但她對於閉門會議的形式表達了疑慮，恐遭外界攻擊是黑箱密謀。民進黨立委林俊憲亦於臉書開酸，這是柯文哲「寄生戰法」的招數，若不將自己化身為國會多數的一部分，政治影響力將跟著泡沫化。林俊憲再酸，國民黨藍白合已被騙一次，「還敢跟民眾黨密室協商啊！」

對此，民眾黨不分區立委當選人黃國昌回嗆，正是因民進黨多方私下請託，柯文哲感到不勝其擾，才會與黨團討論後，決定公開邀請藍綠有意競逐者前來交換意見。「如此開大門走大路的做法，竟被賴清德主席的子弟兵林俊憲抹黑為密室協商，簡直是莫名其妙！」

中央社報導，柯文哲 27 日在台中「阿北森友會－中部小草感恩見面會」會後被問到此事時，說明自己已有行程，不一定會出席。他提到，藍綠人士都有來電爭取選票，乾脆開會讓大家面對面討論，給予說明機會。他強調，「公開透明不是網路直播，這是無限上綱，會議結束後提供媒體訪問，才是正常管道。」