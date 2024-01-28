全球最大豪華遊輪「海洋標誌號」出航 使用天然氣引擎引高碳排擔憂

全球最大的豪華遊輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）已於昨（27）日自邁阿密啟航展開處女航，前往各個熱帶島嶼進行「跳島之旅」，後續還會有更多更大的豪華郵輪下水。然而，環保人士卻擔心，這類大型遊輪的旅行，碳排放量可能會比搭飛機到定點遊玩還要高上多達8倍，引發更多環境問題。

「海洋標誌號」為皇家加勒比集團（Royal Caribbean Group）所有，由於其海上樓層共20層並可容納多達7000名乘客，被戲稱為「人類千層麵」（human lasagna），船身全長365公尺，更是比艾菲爾鐵塔平躺還長，以及相當於5艘鐵達尼號的25萬噸重量，並以頂層全球最大海上水上樂園「驚險島」（Thrill Island）及高達17米的瀑布為賣點。

然而，海洋標誌號採用液化天然氣作為動力來源，加上未來還會有更多類似的大型遊輪下水，卻引發環保團體的擔憂。

國際潔淨運輸理事會（ICCT）在本周稍早釋出的報告顯示，採用天然氣作為海上航行燃料的「甲烷船」實際排放的碳排量比現階段法規認定的還要多上1倍，因為天然氣引擎雖然確實更「乾淨」，卻要考量甲烷逸散（methane slip）的影響，也就是天然氣在未經妥善燃燒的情況下，「逃出」引擎的甲烷量。

以現階段最常見的航行用液化天然氣引擎LPDF四行程循環引擎（LPDF 4-stroke）為例，歐盟法規預估其甲烷逸散約為3.1%，聯合國國際海事組織（IMO）則認定為3.5%，不過經實地驗證，逸散率應該高達6.4%。

比起外界熟知的溫室氣體二氧化碳，甲烷在大氣中「拘束」熱能的能力高達80倍，控制甲烷排放也是全球抑制人造溫室氣體排量的一環，而甲烷引擎經實測，雖然二氧化碳排放量更低，其溫室氣體總量卻更高，這也意外地讓傳統燃油引擎比天然氣引擎製造更少的碳排量。

而事實上，這也並不是第一次這類大型遊輪引發外界對環境破壞的疑慮，包括威尼斯、巴塞隆納及阿姆斯特丹等過去熱門的停靠港口城市，都已經對遊輪停靠祭出限制，或乾脆直接禁止船隻入港。

環團美國地球之友組織（Friends of the Earth U.S.）海洋與船隻計畫（oceans & vessels program）負責人基佛（Marcie Keever）說，建造這麼大的遊輪還使用天然氣這種能源，相關產業無疑正朝向錯誤方向前進。

另一方面，隨著新冠肺炎疫情的式微，台灣作為遊輪的熱門停靠點及愛用者，可能也需要跟上國際，提升對港口因遊輪停靠而導致的珊瑚礁破壞、生態系干擾等問題的注意，才能更有效保護台灣珍貴的自然景觀及生物多樣性。