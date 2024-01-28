美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中國外交部長王毅周末在泰國曼谷進行了面對面會晤，是美中致力降溫的一項努力。除了為接下來的拜登（Joe Biden）、習近平電話熱線鋪路，雙方也就紅海危機、台灣等問題進行交流。

路透社、金融時報報導，在 26、27 日舉行的這場會面，長達 12 小時，是二人第 4 次見面，為拜習今春的通話做準備。拜習去年 11 月舊金山 APEC 峰會中敲定恢復高層溝通，美中軍事高層已於 8 日在華府重啟對話，這場泰國會議即於周末接續登場。

台灣問題上，總統當選人賴清德將於 520 就職，美方要求中國勿輕舉妄動、採取挑釁行動。王毅則重申「台灣獨立對台海和平穩定與美中關係構成最大挑戰」，並呼籲美方「勿將經濟與科技議題扯入政治與安全事務。」

中東問題方面，蘇利文藉此機會力促中國對伊朗施壓，助消弭紅海危機。由於伊朗葉門反叛軍青年運動（Houthi，又稱胡塞）武裝組織在紅海海域肆意攻擊商船、郵輪兩個多月，傷及航行安全與全球貿易，而伊朗就是扶植此一叛軍的背後勢力，美方盼與之交好的北京能發話、發揮影響力，遏止攻擊行動。

雙方亦商談了北韓、緬甸、南海、烏克蘭、毒品管制等議題，並討論關於人工智慧 AI 的雙邊對話。

這幾個月以來，美方一再強調，並不期望美中能透過這類高層交流達成了不起的成就，主要目的是降低緊張，確保彼此的強力競爭不致升高為衝突。接下來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將造訪北京，雙方還將進行更多軍事與緝毒討論。