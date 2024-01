美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路

美國白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、中國外交部長王毅周末在泰國曼谷進行了面對面會晤,是美中致力降溫的一項努力。除了為接下來的拜登(Joe Biden)、習近平電話熱線鋪路,雙方也就紅海危機、台灣等問題進行交流。

路透社、金融時報報導,在 26、27 日舉行的這場會面,長達 12 小時,是二人第 4 次見面,為拜習今春的通話做準備。拜習去年 11 月舊金山 APEC 峰會中敲定恢復高層溝通,美中軍事高層已於 8 日在華府重啟對話,這場泰國會議即於周末接續登場。

台灣問題上,總統當選人賴清德將於 520 就職,美方要求中國勿輕舉妄動、採取挑釁行動。王毅則重申「台灣獨立對台海和平穩定與美中關係構成最大挑戰」,並呼籲美方「勿將經濟與科技議題扯入政治與安全事務。」

中東問題方面,蘇利文藉此機會力促中國對伊朗施壓,助消弭紅海危機。由於伊朗葉門反叛軍青年運動(Houthi,又稱胡塞)武裝組織在紅海海域肆意攻擊商船、郵輪兩個多月,傷及航行安全與全球貿易,而伊朗就是扶植此一叛軍的背後勢力,美方盼與之交好的北京能發話、發揮影響力,遏止攻擊行動。

雙方亦商談了北韓、緬甸、南海、烏克蘭、毒品管制等議題,並討論關於人工智慧 AI 的雙邊對話。

這幾個月以來,美方一再強調,並不期望美中能透過這類高層交流達成了不起的成就,主要目的是降低緊張,確保彼此的強力競爭不致升高為衝突。接下來,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)將造訪北京,雙方還將進行更多軍事與緝毒討論。

Just finished two days of meetings with Director Wang Yi in Bangkok to follow up on the Woodside Summit between President Biden and President Xi last November. pic.twitter.com/JcaXLbBBz1