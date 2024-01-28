法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿

為配合歐盟新的綠能政策，加上通貨膨脹影響仍大，法國政府原擬要求國內零售業者調降食物價格，並逐步減少對農用柴油的補貼，然而此舉招致農夫強烈反彈，甚至號召用牽引機佔領巴黎周遭高速公路阻礙交通抗議，即使政府似乎已打算讓步，農夫們仍拒絕「撤軍」，引爆新任總理上台後的最大政治危機。

說到罷工，全球似乎沒有國家能夠贏過動不動就上街砸店、與警察發生衝突的法國人，這次上百台牽引機和稻草堆在全國上百處交通要道不可不說是令人「嘆為觀止」；不只如此，法國的抗議行動也攪動整個歐盟內部對農業政策不滿的各國農夫，鼓勵德國、荷蘭等國的農夫群起效尤。

事實上，減少對農用柴油補貼只是壓垮駱駝的最後一根稻草，國外便宜農產品的傾銷、極端氣候導致水源變少變貴、法國國內繁複的官僚主義，以及歐盟日漸增多的環境規範，像是減少補貼及禁用殺蟲劑等，都是農夫長期累積不滿的原因之一。

法國農地面積在過去10年內遽減約21%，加上年輕人普遍不願意務農，平均農夫年齡已從2010年的50.2歲上升至2020年的51.4歲，而隨著49.6萬農夫中的近20萬將在2026年前達到退休年齡，農業競爭力將會進一步減弱，這一點不僅是歐盟最大農業國法國的問題，也是全歐洲的問題。

另一方面，歐盟竭力推行的環境政策也有很大的問題。過去幾年，歐盟編列了550億歐元的預算用於改革1962年開始實施的《共同農業政策》（CAP）以使其更永續，然而，其實超過70%的預算都是給予農夫的「顯性補貼」（explicit subsidies），也就是直接發錢給農夫。

作為交換，農夫有義務撥出至少4%的農地用於非生產用途，並執行輪作、減少肥料使用等，這些措施皆招致農夫的不滿，認為會減少歐盟農產品的競爭力；於此同時，由於俄烏戰爭讓歐盟暫時取消烏克蘭農產品進口限制導致便宜農產品大量流入歐盟各國，以及通貨膨脹讓補貼變相縮水，才造成了抗議爆發。

現階段，雖然總理阿塔爾（Gabriel Attal）已承諾重新調整政策，並親自前往南方農業省分上加龍（Haute-Garonne）宣導政策展現誠意，法國農夫原定罷工至2月24日年度農業嘉年華的計畫似乎仍未變；而法國政府的所作所為，無疑將會影響密切關注的各國農夫，決定他們將對自己的政府提出怎樣的訴求。