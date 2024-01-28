情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季

2024 臺北樂活夜櫻季「夜光電櫻」1 月 26 日登場，開幕式邀請到了全球百大 DJ RayRay 為觀眾呈現極具震撼力的電音派對，市長蔣萬安大讚內湖夜櫻季完全不輸日本，是情人節的好去處，「告白沒成功來找我。」

樂活夜櫻季已邁入第 7 年，是台北市具代表性的賞櫻景點，每年 2 月花季期間會吸引超過18萬人次前來賞花。今年樂活夜櫻季的開幕式請到 DJ RayRay 舉辦電音派對，市府希望能透過本次活動，吸引更多年輕人走到戶外，感受樂活夜櫻季的魅力。

公園處處長藍舒凢表示，往年樂活夜櫻季以寒櫻及八重櫻為主，今年為配合龍年新年節慶，內湖樂活公園將再擴增300株有祥獸為名之花卉──麒麟菊、麒麟花等紫色系草花。同時，推出三大裝置藝術，包括字體區、樹林區及舞台對面區，每區皆有恐龍裝置藝術、馬卡龍造景及燈飾設計，民眾可前往拍照留念。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華提到，今年招募超過 30 間特約店家，民眾只要持樂活夜櫻季粉絲專頁追蹤頁面，就能享有專屬優惠。此外，今年除了在樂活公園內布置整體夜間光環境藝術外，也改採粉色燈光投射在夜櫻上，營造粉光閃耀的浪漫氛。

蔣萬安開玩笑說，夜櫻季適合約會，他去年來參加時就非常喜愛，當時若帶太太來，「可能又生第四胎。」他提到，2 月 14 日的情人節，單身朋友可邀另一來此地告白，相信都會成功，「沒有成功就來找他。」

公園處提醒，今年雖然增加了東湖立體停車場約 200 個停車空間，但內湖樂活公園附近的停車位仍屬有限，建議民眾多多搭乘公共交通工具前往。捷運搭乘文湖線到東湖站，3 號出口出站步行 10 分鐘即可抵達。搭乘公車 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、紅 2 等至東湖國小站，步行約 3 分鐘。鄰近亦有 YouBike 站，可多加利用。

2024 臺北樂活夜櫻季

時間：1/26-2/29

地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街 61 巷）

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台北2024樂活夜櫻季（圖／台北市政府）