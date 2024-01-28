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遊歐美當心！ WHO示警：麻疹病例數正在以「驚人速度增加」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 12:44
一名幼兒感染麻疹後面部出疹。（圖／路透社Alamy）

一名幼兒感染麻疹後面部出疹。（圖／路透社Alamy）

近期要前往歐洲的民眾當心，世界衛生組織WHO警告，歐洲麻疹病例正在以「驚人速度增加」，其中在英國更有超過 340 萬名 16 歲以下兒童沒有接種過麻疹疫苗，嚴重面臨感染風險。而美國方面，賓夕凡尼亞州、紐澤西州、德拉威爾和華盛頓州皆出現疫情。

據WHO歐洲區域41個成員國報告資料，2023年累計共有42,200 例麻疹病例，高於2022 年的941例。尤其是近幾個月來病例上升速度加快，若沒有採取任何措施之下，預計疫情將持續上升。

WHO的歐洲區域主任 Hans Henri P. Kluge 博士解釋，麻疹雖然是一種高傳染性的疾病，但是可預防的疾病，防疫注射則是最有效的預防方法。

WHO表示，麻疹死灰復燃的主因是由於疫苗接種覆蓋率下降。據統計，2020 年至 2022 年新冠疫情爆發期間，由於醫療資源短缺、供應鏈中斷、封鎖措施、以及對疫苗的諸多錯誤迷思等因素，有超過180萬名嬰兒錯過了麻疹疫苗接種。

在英國，因日益嚴重的疫情，英國衛生安全局日前宣布將麻疹升為全國性事件，並敦促家長和監護人應盡快帶家中小孩完整接種麻疹疫苗。據英國國民保健署（National Health Service，NHS）統計，超過 340 萬名 16 歲以下兒童沒有接種麻疹疫苗。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）提醒，除非民眾接種疫苗，否則病例可能會在全國更多地區迅速傳播。

美國方面，由於感染人數不斷增加，美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention，CDC) 提醒臨床醫生診斷疑似病例時提高警覺，並即時通報。

根據美國CDC上週發送的一封電子郵件，2023 年12 月1 日至2024 年1 月23 日期間，境內已確診23例麻疹病例，其中7例來自國際旅行者，以及2起5人以上的群聚感染。而這些病例大多數是兒童和青少年，儘管他們符合資格，但從未接種麻疹疫苗。

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，嬰幼兒、兒童、孕婦和免疫系統較弱者感染後併發症風險大。在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。因此建議家長帶著年滿9個月大的嬰兒接種一劑，並於15個月大時在追加一劑痲疹、腮腺炎、德國痲疹合疫苗(M.M.R.)。

麻疹潛伏期為自感染病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期。

常見症狀有：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點(柯式斑點)，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。
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