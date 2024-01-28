〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏

地球暖化危機，2016年有超過170個國家，共同簽署「巴黎協定」，承諾遏阻全球暖化趨勢，承諾遏阻全球暖化趨勢，降低碳排放量，力求遏阻全球暖化趨緩，控制在工業革命前的2度C內。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自去（2023）年十月開始第一批實施，勢將影響國內產業。台灣計劃2025年再生能源的裝置容量將達到29GW（百萬瓩），其中風電將達到5.6GW。政府在「綠電先行」的政策下，首先開放了綠電自由化，讓綠電能夠自由買賣，同時規定用電量較大的企業或機構，必須設置一定比例的再生能源設備，或購買綠電替代。

台灣的綠能不論是太陽能或風力發電，都有極大優勢，日照充裕，適合太陽能發展，離岸風電風場，從桃園至雲林，以及台中一帶外海，都有許多適合陸域風力發電的海域，風場品質名列世界前茅，也因此吸引美國、日本、德國、丹麥等國廠商來台投資風力資源，也成為資本巿場潛力十足的兆元產業。

2025年全球再生能源將超越燃煤，成為全球最重要的電力來源，美國2022年再生能源首度超越燃煤發電，顯示再生能源在美國的快速發展。國際再生能源組織IRENA評估，到2030年，再生能源產量應再增3倍，才能減緩氣候變遷的衝擊。

近5年台灣的綠能發電取得不錯的進展，平均每年新增21.9%，成長速度高於全球平均。2022年發電量首度超越核電，近8年增加7倍，風力發電項目持續擴大，裝置容量超過2.1 GW，能源轉型已有成果。風力發電裝置容量超過2.1 GW，創造可觀的綠能。目前台海已完成270座離岸風機，2025年目標560座持續努力。

綠能已形成重要產業，且是未來趨勢，氫氣能源已引起廣泛關注，台灣計劃在2050年再生能源佔比達60%至70%，石化能源搭配碳捕捉及封存（CCS）占27%至30%，氫能發電佔9%至12%，未來氫能將快速發展，在供給、基礎設施、發電、運輸和工業等方面，將迅速發展。

台灣目前氫氣進口75%，製氫的電解效率僅60%，距離80%的目標，還有相當大的成長空間。氫能被視為「終極潔淨能源」，氫能亦為台灣發展重點；政府投入46.15億元，全力推動氫能發展，預計到2050年，氫能發電將佔整體發電比例9 ％至12%，應用範圍包括工業、燃燒、綠胺肥料等多種領域。

氫能帶來商機不容低估，各企業發展的狀況包括，餘氫發電：中興電、台苯、帆宣。儲能：台泥、台肥、大亞綠泥。氫產製：聯華、中鋼、台塑化、三福。儲存運輸：台塑、上緯、南寶、德宏、聯合再生。發電：中興電、華城、士電、大同、廣運。燃料電池：康舒、高力、欣興、台達電。氫能載具：研華、車王電、三陽、和泰車。

上市櫃公司積極發展氫能，氫能概念的ESG ETF因應而生，目前有4檔掛牌，包括：富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）、國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG(00888)，其中2023年表現最佳的是國泰台灣ESG永續高股息（00878），年報酬率達31.21%。值得投資人注意。

綠能商機龐大，RE100成員估計，總綠能需求估計，需求量是台灣年用電量的1.5倍，隨著交通和工業設備電氣化，持續到未來7年，電力需求增加超過2倍，將為基礎設施帶來挑戰，創造無數機會。尤其過去5年間，風能和太陽能均化能源成本的全球基準，首度低於新型熱電廠，購買綠電，有助協助綠電轉型。

由於台灣地窄人稠，土地面積有限，發展太陽能或風力發電都有侷限，目前陸域風電已近飽和，政府已取消沿岸才能設置風電機組的限制，只要是領海都可發展，太陽光電已積極向家戶型太陽能光電發展，中租借助英國、新加坡經驗，即為典型範例，期能善盡企業社會責任。

台灣綠電產業正蓬勃發展，新兆元產業悄然誕生，既可因應全球節能減碳趨勢需求，亦可創造龐大商機，如何善加運用既有的太陽光電及風力、水力發電，以及未來的氫能源發展，以因應國際綠能的趨勢，善盡國際公民的責任，創造的商機，值得企業及投資人注意。



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