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15年來首次 俄羅斯威脅升溫 傳美國擬在英國部署核武

By 國際祖, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/28 11:04
第495戰鬥機中隊的一架F-35A降落於英國拉肯希斯基地。（圖／維基百科）

第495戰鬥機中隊的一架F-35A降落於英國拉肯希斯基地。（圖／維基百科）

每日電訊報 (The Daily Telegraph)引述美國國防部非機密文件資料報導，有鑑於來自俄羅斯的威脅升高，美國擬在英國拉肯希斯基地部署核武，這將是15年來首次。

報導提到，與英國空軍拉肯希斯（Lakenheath）基地有關的採購文件證實，美國擬在該基地部署B61-12核彈頭，其可變威力高達50噸，是 1945 年投在廣島的原子武器威力的三倍多。

早在冷戰時期，美國就曾在該基地部署核彈頭，但冷戰之後，考量莫斯科當局構成的威脅不如以往，美國於2008年將部署於英國的核彈撤出。

除了烏克蘭衝突之外，西方還面臨來自伊朗和北韓的日益嚴峻的挑戰，這兩個國家近年來與莫斯科的關係日益密切。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）示警，俄羅斯恐在5至8年內攻擊北約。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則說，歐洲只有3至5年可準備應戰俄羅斯。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）上將表示，公民們應做好在未來20年內全面應戰俄羅斯的準備，意味大家的生活將徹底改變。各國也必須及早備戰，包括建構能在必要時快速生產武器彈藥、可靠的產業體系，以及可以有效率動員人力的制度。

英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將近日在一場國際裝甲車會議演說指出，英國有必要預先為「全國動員」打好基礎；一般民眾應調整心態和思維，學習像軍隊一樣思考，並準備在戰爭期間實質支援常規部隊。首相府及國防部已否認英國擬由募兵走向（義務役）徵兵制。

「每日電訊報」報導，美國國防部採購資料庫顯示，美國有「即將」（imminently）在拉肯希斯基地展開「核任務」的計畫。此外，今年6月，該基地擬開始為美軍建造新的住宿設施。拉肯希斯基地由美軍在英國法規框架下營運。

拉肯希斯基地已有兩個中隊的F-35第5代戰鬥機駐紮。F-35可搭載B61-12核彈。

在北約的「核武共有」框架下，美國目前在比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其等地部署有核彈頭。

1月24日至5月31日，北約舉行冷戰結束以來最大規模演習「堅定捍衛者」（Steadfast Defender），驗證新的跨域防衛計畫，動員約9萬武裝部隊成員。
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