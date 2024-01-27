Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!

高雄市政府觀光局澄清，實際上原創者霍夫曼的兩隻黃色小鴨，27日在愛河灣展出充氣過程並沒有「跌倒」唷

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/27 20:57
它是另一款裝置藝術「屁屁鴨」，並非霍夫曼的黃色小鴨本尊。(中央社) 

它是另一款裝置藝術「屁屁鴨」，並非霍夫曼的黃色小鴨本尊。(中央社) 

睽違10年，黃色小鴨今天(27日) 重返高雄愛河灣，但有民眾拍到小鴨疑「跌倒」露出鴨屁股的照片，質疑是否充氣過程失誤。觀光局指出，此為裝置藝術「屁屁鴨」，並非霍夫曼的黃色小鴨本尊。

高雄市政府上午在愛河灣舉辦2024冬日遊樂園開幕式，活動最高潮是全球知名的黃色小鴨（Rubber Duck）睽違10年重磅回歸高雄，2隻小鴨在市長陳其邁、創作小鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）搭乘的遊艇帶領下，緩緩游進愛河灣。

不過，有民眾拍下黃色小鴨在岸邊疑似「跌倒」露出屁股跟腳掌的可愛照片，笑問是不是稍早充氣過程失誤出糗，更震驚原來黃色小鴨有腳，有趣照片引發網友熱議。

對此，高雄市政府觀光局回應，這張照片其實是展出的裝置藝術「屁屁鴨」，作者結合黃色小鴨意象進行設計，並以部分圖案為概念，鴨屁股還有可愛鴨腳露出，讓人看了不禁莞爾。

觀光局澄清，實際上原創者霍夫曼的2隻黃色小鴨(下圖) 今天在愛河灣展出充氣過程並沒有「跌倒」，民眾看到的也不是游進愛河灣的兩隻小鴨，但還是歡迎大家前來2024冬日遊樂園，與黃色小鴨合影留念。

黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!

2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園27日起在高雄愛河灣正式登場，2隻大型黃色小鴨入港，吸引逾4萬名民眾爭睹。（上圖由高雄市觀光局提供, 中央社）此外2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園27日在高雄熱鬧揭幕，市府青年局配合舉辦「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲(下圖) ，並以「黃色系」、「小鴨」為穿搭主題，呼應黃色小鴨元素，許多家長帶著小寶寶到場共襄盛舉。（高雄市青年局提供）中央社黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
高雄市
黃色小鴨
觀光局
跌倒
屁屁鴨

相關新聞

【攝影攻略】超萌黃色小鴨游進南台灣　高雄燈會2024冬日遊樂園開幕囉！
【攝影攻略】超萌黃色小鴨游進南台灣　高雄燈會2024冬日遊樂園開幕囉！
2024/01/27 11:28
銀髮族走路不穩、常跌倒該看哪科？神經內科醫：除了老化 恐潛藏7種病變
銀髮族走路不穩、常跌倒該看哪科？神經內科醫：除了老化 恐潛藏7種病變
2023/12/05 17:09
台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
2023/09/27 17:57
台灣前高雄市議長曾麗燕涉詐1330萬助理費　一審重判12年
台灣前高雄市議長曾麗燕涉詐1330萬助理費　一審重判12年
2023/09/26 12:01
有星就是好旅館 台灣觀光局推「摘星人計畫」邀民眾住宿抽大獎
有星就是好旅館 台灣觀光局推「摘星人計畫」邀民眾住宿抽大獎
2023/09/09 17:14

更新時間 : 2024-01-27 22:26 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來