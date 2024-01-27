東京「台灣總統選舉研究會」 日本學者分析大選結果：本土派勢力夠壯大

日本台灣學會與早稻田大學台灣研究所昨(26日) 晚在早大舉辦台灣總統選舉研究會，由深諳台灣情勢的學者松田康博及小笠原欣幸演講。松田指出，台灣本土派勢力夠壯大，即使分裂，民進黨最終仍能當選。

研究會由早稻田大學名譽教授、前東京大學教授若林正丈主持，由東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸與東京大學教授松田康博演講，吸引長期關注台灣政情的學者、媒體人、學生聆聽，原本安排最多可坐200人的會場湧進250人。

松田以「台灣總統選舉與美中台關係」為題演講時首先分析台灣民意動向。他指出，中國崛起是在2018年達到顛峰，2019至2020年香港「一國兩制」遭破壞，使得台灣民意發生決定性的地殼變動，台灣民眾對中國的期待感逐漸萎縮。

松田表示，這次總統（暨立委）選舉結果，執政黨民進黨、在野黨國民黨和民眾黨這3黨都未過半，國民黨在立法院獲得較多席次，民眾黨則獲關鍵少數席次。目前尚不知立法院正副院長由誰當，加上預算案、軍購等重要法案是否能過關都受到關注，美日今後有必要加強與台灣在野黨對話。

中央社引述松田指出，從這次總統大選可知，台灣本土派勢力夠大，即使分裂，民進黨還是當選了。此外，民眾黨成了年輕人發洩不滿的出口，未來還有成長空間，至於國民黨長期衰退傾向明顯。

他指出，預期民進黨政府長期執政的可能性增強，中國可能加強反獨促統的手段。中國持續施壓，也同時想建立與賴政府溝通的管道，並壯大台灣的在野勢力，以期2028年台灣實現政權輪替，並強化軍力。

松田認為美國今後將加強支援台灣，但有意回鍋的前總統川普將是不確定要素。

松田分析指出，這次台灣選舉，中國雖有介選，但不具決定性。選後中國發表「民進黨不代表島內主流民意」的言論、軍機擾台、挖走台灣邦交國諾魯等，可能是一種宣洩行為。中國可能在選前已預估賴清德將當選，上述行徑可解讀為中國是在找一個不對台動武的理由。

在問答時，有聽眾問及自1996年以來，中國每次都在台灣總統大選時進行武嚇，但都失敗，為何中國還是如此做？松田答說：

「這是他們的工作，一定要做，而且以後也會持續做。」

上屆台灣總統大選，小笠原精準預測蔡英文總統得票率，在台灣被稱為「選舉之神」，去年(2023年) 8月被「新聞週刊」（Newsweek）日本版選為世界尊敬的百大日本人之一。

小笠原這次預測賴清德得票率為42.1%，與真正結果僅差約2個百分點，預估各黨席次誤差也極小，神準度再度被稱讚。

他昨晚在演講時表示，他在投票前3天抵達台灣，發現柯文哲聲勢快速擴大，由於當時預測數字已封存，無法反映在已完成的預測作業中，因而低估柯文哲最後的爆發力。他說，選前之夜在柯文哲造勢會感受到選民的興奮，近似24年前陳水扁參選總統時的熱烈氣氛。

小笠原指出，柯文哲代表的第3勢力卡位成功，使得政黨政治的格局出現明確變化，但是否會形成3黨政治，仍有待觀察。他認為，3黨在立院均未過半，拿下8席立委的民眾黨成為關鍵少數，這對國民黨較有利；對中國而言，只要能掌握這8人，將更容易操控。

針對總統票、區域立委和政黨票出現選票移動的情形，小笠原認為主要是選民的平衡投票所致，但這是在主張「維持現狀」選民區塊中的移動，整體來說，台灣意識並無太大變化。

他指出，這次選戰，雖然兩岸關係在藍綠兩黨的鐵票中受到關注，但對中間選民或主張「維持現狀」的選民中不構成太大影響，因為台灣意識已成形，這也使得民進黨失去著力點而陷入苦戰。

松田與小笠原都注意到這次選戰，短影音平台「TikTok」（抖音）影響力受到討論一事。TikTok散布大量對柯文哲友好，對賴清德及國民黨候選人侯友宜不利的訊息，成了柯文哲選戰利器。小笠原提出警語說，這次選舉並未因此改變台灣意識，但4年後就很難說了。