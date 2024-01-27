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【纏訟7年】國民黨營中投、欣裕台156億股權收歸國有　行政院擬官派董事、實質接管

黨產會過去透過行政處分取得的財產清單，種類都以現金或是土地建物，以及不動產拍賣為主，此次是首次股權轉移。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/27 19:31
圖為國民黨主席朱立倫（前左3）、新北市長侯友宜（前左2）1月26日晚間前往國民黨中央黨部，與黨籍祕書長黃健庭（前左）、立委等人出席台北市感...

圖為國民黨主席朱立倫（前左3）、新北市長侯友宜（前左2）1月26日晚間前往國民黨中央黨部，與黨籍祕書長黃健庭（前左）、立委等人出席台北市感...

纏訟7年，行政法院日前判決國民黨營中投、欣裕台兩家公司所有股權為不當黨產，將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金。政院官員表示，初步討論將以派駐官方董事進駐，實質接管。

不當黨產處理委員會2016年對國民黨作出處分，令其持有中投及欣裕台公司2家黨營事業新台幣156億元股權應移轉國有，國民黨興訟。

一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院駁回上訴，纏訟7年後全案確定。黨產會昨(26日) 表示，中投、欣裕台股權將收歸國有，納入國發會管理的促進轉型正義基金

根據促進轉型正義基金收支保管及運用辦法，此基金主管機關為行政院，管理機關為國發會，基金來源包含由政府循預算程序撥款，以及不當黨產處理委員會依法移轉、以協商或其他方式取得之財產，及其處理相關收入，或是受贈收入等。

中央社引述政院官員表示，此案在黨產會處分出爐後，國民黨、中投及欣裕台分別提出訴訟，主張移轉國有的處分違法，請求撤銷行政處分，原先黨產會的處分也被要求暫時停止執行，不過，中投及欣裕台並非被處分的當事人，有不適格的疑慮，訴訟仍在進行中，而國民黨目前則已確定敗訴，黨產會與其律師將研究是否可以馬上執行處分，或是要等到另外2案判決結果。

黨產會過去透過行政處分取得的財產清單，種類都以現金或是土地建物，以及不動產拍賣為主，此次是首次股權轉移。

政院官員說，只要是被處分的不當黨產，都將依照促轉條例第7條規定，由促轉基金管理，並做為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途，再循程序報行政院核定。

官員說，接管不當黨產不一定要換成現金，中投、欣裕台將被視為廣義的公有財產，初步討論將由官派董事進駐，實質接管。

黨產會26日發布新聞稿(如下) 表示，收歸國有的財產將用於全民，不會變成任何政黨的私產，依促轉條例第7條將納入行政院促轉基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

中投全名為中央投資股份有限公司，欣裕台全名為欣裕台股份有限公司。

北高行審案合議庭曾在107年 (2018年)6月間認為黨產條例第2條等條文，有違反憲法之虞，裁定停審並向司法院大法官聲請釋憲。大法官於109年8月底做出釋字第793號解釋，宣告受理解釋的黨產條例條文合憲，此件原因案件再度開庭續行審理。

【纏訟7年】國民黨營中投、欣裕台156億股權收歸國有　行政院擬官派董事、實質接管圖/不當黨產處理委員會官方網站
不當黨產
國民黨
中投
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處理委員會

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更新時間 : 2024-01-27 22:26 GMT+08:00

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