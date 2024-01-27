逃亡半世紀！日本企業連環爆炸案極左派恐怖分子「桐島聰」被捕

1974年到1975年，日本本土的極左派恐怖組織《東亞反日武裝戰線》在日本犯下8起企業爆炸案，並造成8人死亡、400多人輕重傷。該組織有9人在1975年被捕，只剩當時21歲的大學生桐島聰持續逃亡。然而時隔將近50年後，桐島聰卻因癌末入住醫院時使用假名，於25日被捕，日本媒體26日報導，警方已介入調查。

據NHK、《日本時報》（the Japan Times）等多家日媒報導，桐島聰並非在逃亡近50年後突然被警方循線索抓獲，而是因癌症末期導致身體健康狀況不佳而在神奈川街頭倒下，被路人送醫後先是以假名接受治療，隨後卻又向醫護人員自陳為受到通緝的桐島聰，而後被趕到現場的警察逮捕。

桐島聰1972年進入明治大學法學部就讀，在學期間認識了志趣相投的黑川芳正和宇賀神上壽一，隨後加入了被日本政府認定為「左翼暴力團」的東亞反日武裝戰線。該團體主張日本「新左翼」所提出，包含「窮民革命論」、「反日亡國論」及「阿伊努革命論」等理論，並希望日本為二戰的軍國主義付出代價。

1974年8月，該組織試圖透過炸毀東北本線荒川橋暗殺天皇的計畫失敗，於是將原本行動用的炸彈改用在被認為是日本帝國主義代表的財閥之一: 三菱重工。埋放在辦公大樓一樓出口的炸彈於午休時間準時爆炸，造成8人死亡、380人輕重傷，是日本在奧姆真理教恐怖攻擊前死傷最慘重的恐攻事件。

然而，三菱重工總部的爆炸案還只是個開始，後續該組織又接連對三井物產、東京帝人中央研究所、韓國產業經濟研究所等多間企業、研究院發起攻擊，連環爆炸案的主謀也先後被捕。其中組織領導人大道寺將司於2017年在獄中因病去世、另一名主謀益永利明雖被判處死刑但仍未執行，而大道寺綾子等4人則因為日航472航班劫機事件而得以逃亡國外。

在所有執行爆炸案的人員中，雖然大道寺綾子等人在逃亡國外後不知所蹤，唯有桐島聰是所有人當中唯一一個連一次都沒有被逮捕過的嫌犯。這次會突然「自爆」，部分日本網友戲稱，可能也只是因為癌症末期來日無多，決定在人生最後再「擺警察一道」。當年承辦這起案件的員警，許多人都已退休。

消息指出，警方態度謹慎，也再次對這名自稱是桐島聰的人進行DNA檢測以確認其身分，不過由於他許多特徵相符，也透露很多犯罪細節，其為桐島聰本人的可能性很高。然而，由於現年70歲的他健康狀況極差，即使被逮捕後大概也很難對其採取任何法律行動，桐島聰或許真的能在過世前完全躲過法律制裁。