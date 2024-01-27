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桌球PK賽您敢來挑戰？百年古蹟台北當代藝術館首度成球場　500公斤純白球桌進駐一年回顧青春

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/01/27 17:21
藝術家賴志聖《川堂計畫》進駐台北當代藝術館。（圖／賴志聖）

藝術家賴志聖《川堂計畫》進駐台北當代藝術館。（圖／賴志聖）

台北當代藝術館首度打開川堂和鄰居建成中學坦誠相見，由概念藝術家賴志盛打造的500公斤重的純白乒乓球桌將進駐一年，開放民眾免費來場PK賽。

百年古蹟當代館是全台首座與學校共構的美術館，前身是日治時代的建成尋常小學校，與建成國中以一扇門相隔。賴志盛的作品「川堂」位於館內入口正中間的展廳，打開白門後延伸搭建成一座露台，化身為一個可以穿梭遊走的新川堂，藝術家在兩側各放置一張約250公斤的白色石桌，旁邊附有桌球拍、桌球及計時器，平日限時10分鐘，假日參觀人潮眾多限時5分鐘，每周一休館。

開幕記者會於26日館內舉行，建成國中同學也於現場和建成國中黃啟清校長對打桌球，現場氣氛輕鬆活潑，藝術不僅拉近跟學校距離，也讓師生間關係更親近。

館長駱麗真表示，期待透過這個新場域，除了提供觀眾與學生親近古蹟想像過去百年歷史外，在藝術館與學校之間能建立更開放與緊密的當代藝術教育交流。作品不僅為觀眾提供身體感的交流經驗，同時也成為美術館與學校合作的典範。

賴志盛表示，乒乓球是一個不分年齡可一起互動的活動，想藉此讓準備升學的考生舒活筋骨或走進美術館紓壓一波，能讓學生的校園時光有著美術館的記憶，同時美術館裡可以不時出現同學的身影與歡笑聲，觀眾在館裡可以透過延伸的空間走進校園的露台上回憶青春。

現年53歲的藝術家賴志盛曾於台北市立美術館、誠品畫廊、馬陵畫廊等展出，在成為全職藝術家之前曾從事磚瓦匠職業超過10年，因此作品走極簡風帶有強烈實驗性質並重視互動，他盼透過這個展覽喚起觀眾的回憶與情感共鳴，也希望跨界合作為當代藝術教育帶來新的可能性。

賴志聖川堂計畫。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)
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更新時間 : 2024-01-27 22:26 GMT+08:00

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