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【一級戰區】5星國際酒店激戰信義區　台北艾麗聯手希爾頓• 看好住房率升至85%

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/27 16:00
台北艾麗酒店1月25日宣布與希爾頓集團旗下的希爾頓格芮精選酒店品牌結盟，以台灣第一家、集團在台第4個品牌進駐。圖為台北艾麗董事長賴英里（左...

台北艾麗酒店1月25日宣布與希爾頓集團旗下的希爾頓格芮精選酒店品牌結盟，以台灣第一家、集團在台第4個品牌進駐。圖為台北艾麗董事長賴英里（左...

國際酒店集團爭相進軍信義區，台北艾麗酒店1/25宣布與希爾頓集團旗下品牌結盟，董事長賴英里表示，看好2024年住房率提升至85%，平均房價目標成長至6800元，預估外籍客比重將拉升至8成。

寒舍艾麗酒店於201312月開幕，為寒舍持股29.8%的轉投資公司，去年(2023) 7月更名為「台北艾麗酒店」，董事長賴英里1/25宣布，與希爾頓集團旗下的希爾頓格芮精選酒店品牌( Curio Collection by Hilton) 結盟，以台灣第一家、集團在台4個品牌進駐。

久未公開露面的賴英里(下圖) 1/25在致詞時表示，過去10年艾麗酒店從新興酒店發展成為指標酒店，在酒店雲集的信義區一級戰區獲得一席之地，顯示環保、時髦與品味的議題獲得共鳴，這幾年賓客也有年輕化趨勢。

【一級戰區】5星國際酒店激戰信義區　台北艾麗聯手希爾頓• 看好住房率升至85%圖/中央社

根據中央社，台北市信義區是五星級酒店一級戰區，目前在此插旗的國際酒店集團共有凱悅、萬豪，以及艾麗酒店加盟後，正式進駐的希爾頓，成為第3家國際酒店集團。

凱悅酒店集團旗下君悅酒店開業時間早在1990年，客房數850間；從2010年起，寒舍艾美酒店和台北W飯店陸續加盟萬豪酒店集團開業，客房數分別為160間、405間；希爾頓集團攜手台北艾麗酒店，客房數則有235間。

【一級戰區】5星國際酒店激戰信義區　台北艾麗聯手希爾頓• 看好住房率升至85%上圖左2即興建中的Taipei Sky Tower (台灣英文新聞2023年檔案照片, 宇妍攝影)

而隨著Taipei Sky Tower(上圖) 接近完工，及元利建設也宣告，預計於2025年與四季飯店集團合作，加上距離信義區不遠處，由IHG洲際集團進駐的台北大巨蛋(下圖) 園區飯店也將開幕，競爭程度更趨白熱化。

【一級戰區】5星國際酒店激戰信義區　台北艾麗聯手希爾頓• 看好住房率升至85%上圖為台北大巨蛋夜景 (台灣英文新聞2023年檔案照片, 宇妍攝影)

旅遊需求因疫後回溫，中央社引述賴英里受訪表示，艾麗酒店住房率平均達80%，平均房價達新台幣6500元，對2024年旅客回流程度更加看好，力拚全年住房率提升至85%，平均房價目標成長至6800元。

與國際接軌後，賴英里看好，歐美日韓籍商務客將成長，目前台北艾麗酒店的客源結構，國人約占3成，港澳星馬超過4成，日韓與歐美國家占3成，未來預估外籍客整體比重將達到8成。
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