嘲諷台灣身障人士爭議言論遭撻伐　中國媒體人道歉影片網嘲蹭流量

中國媒體人王志安近日在台灣參與網路節目《賀瓏夜夜秀》，嘲諷身障律師陳俊翰的言論引發爭議。然而，王志安在26日的YouTube頻道開直播，公開向陳律師、《賀瓏夜夜秀》以及民進黨致以誠懇的道歉。他表示自己冒犯了台灣的殘障人士，批評台灣選舉制度的行為是不當的，並強調自己對台灣民主制度的高度評價。

在直播中，王志安承認在節目中模仿殘障人士的肢體動作，原本想親自向陳俊翰道歉但被拒絕。陳的助理建議他向所有台灣殘障人士致歉，因此他透過自己的節目公開向陳律師和所有台灣殘障人士致歉。他強調，對於冒犯到的人群，他是誠懇致歉的。

王志安也對《賀瓏夜夜秀》及民進黨表達歉意，承認他在節目中諷刺民進黨的方式可能有過火。他表示，作為一個外國人，自己對台灣的民主發表批評可能有些過於自信。他感慨地說，台灣是他的故鄉之一，並表達對台灣民主制度的高度評價。

然而，王志安的道歉影片最初是放在會員付費專區，需支付150元才能觀看。這一舉動引起了不少討論，一些網友批評其行為是在賣道歉。後來，影片轉為免費觀看，但引起了一些網友的戲謔，指出這樣的行為似乎是在蹭流量。

網友紛紛表示對於這樣的「會員限定道歉」感到好笑，也有人質疑王志安的誠意。然而，王志安強調他的道歉是真摯的，並在影片中表達了對台灣的愛意和對民主制度的敬意。他最後還提到自己的個資被公布上網，表示將報警請求保護，顯露出一些擔憂與焦慮。