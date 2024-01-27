Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

嘲諷台灣身障人士爭議言論遭撻伐　中國媒體人道歉影片網嘲蹭流量

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/27 12:24
王志安失言風波公開道歉。（圖翻攝自YouTube）

王志安失言風波公開道歉。（圖翻攝自YouTube）

中國媒體人王志安近日在台灣參與網路節目《賀瓏夜夜秀》，嘲諷身障律師陳俊翰的言論引發爭議。然而，王志安在26日的YouTube頻道開直播，公開向陳律師、《賀瓏夜夜秀》以及民進黨致以誠懇的道歉。他表示自己冒犯了台灣的殘障人士，批評台灣選舉制度的行為是不當的，並強調自己對台灣民主制度的高度評價。

在直播中，王志安承認在節目中模仿殘障人士的肢體動作，原本想親自向陳俊翰道歉但被拒絕。陳的助理建議他向所有台灣殘障人士致歉，因此他透過自己的節目公開向陳律師和所有台灣殘障人士致歉。他強調，對於冒犯到的人群，他是誠懇致歉的。

王志安也對《賀瓏夜夜秀》及民進黨表達歉意，承認他在節目中諷刺民進黨的方式可能有過火。他表示，作為一個外國人，自己對台灣的民主發表批評可能有些過於自信。他感慨地說，台灣是他的故鄉之一，並表達對台灣民主制度的高度評價。

然而，王志安的道歉影片最初是放在會員付費專區，需支付150元才能觀看。這一舉動引起了不少討論，一些網友批評其行為是在賣道歉。後來，影片轉為免費觀看，但引起了一些網友的戲謔，指出這樣的行為似乎是在蹭流量。

網友紛紛表示對於這樣的「會員限定道歉」感到好笑，也有人質疑王志安的誠意。然而，王志安強調他的道歉是真摯的，並在影片中表達了對台灣的愛意和對民主制度的敬意。他最後還提到自己的個資被公布上網，表示將報警請求保護，顯露出一些擔憂與焦慮。
賀瓏夜夜秀
媒體
政治
王志安
爭議

相關新聞

【吐瓦魯大選】親台灣總理落選　財長恐接任總理
【吐瓦魯大選】親台灣總理落選　財長恐接任總理
2024/01/27 10:23
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算
2024/01/27 09:47
【兩岸封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年
【兩岸封殺】 前央視記者王志安來台上節目違規　台灣移民署：廢證並管制入境5年
2024/01/25 11:25
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
2024/01/22 13:50
認知作戰成日常 吳釗燮：台灣須培養民眾識讀能力
認知作戰成日常 吳釗燮：台灣須培養民眾識讀能力
2024/01/20 16:10

更新時間 : 2024-01-27 22:25 GMT+08:00

最受歡迎

南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
長榮罷工恐涵蓋春節、清明連假 「旅遊不便險」可理賠？14間產險回應了
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
雅詩蘭黛奢華下午茶開箱！首度聯名文華東方台北　長壽麵、燕麥成小點贈限量逆齡保養品
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
長榮航空春節前後罷工 機師工會：往返歐美旅客將受影響
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
2024台北年貨大街1/26開跑 免費接駁車跑透4大商圈 攜手蝦皮、Uber Eats推線上購物
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
台人赴日滑雪一週兩起死亡意外！ 滑雪教練三大提醒保命
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陷淡化LGBTQ涵義爭議　IU採納意見將新曲歌名改為「Love Wins All」
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來
陽明山、大屯山追雪注意！三段交通管制 公車「這時」上不去下不來