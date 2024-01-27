【吐瓦魯大選】親台灣總理落選　財長恐接任總理

吐瓦魯於今（26）日舉行大選，結果顯示親台總理拿塔諾（Kausea Natano）未保住國會席次，恐將使吐瓦魯與台灣的邦交陷入危機。

綜合法新社及路透社報導，吐瓦魯主島富納富提島選區有兩席，昨天舉行的大選結果顯示，支持與台維持長期關係的拿塔諾未能贏得其中一席。吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）則在無競爭者情況下贏得選戰。

吐瓦魯沒有正式政黨，國會議員選擇總理及可能改變政府政策的過程可能會很緩慢。

吐瓦魯駐台大使潘恩紐日前透露，吐瓦魯在大選後恐會仿效諾魯，轉與北京建交。財政部長潘恩紐表示，吐國預計將在大選後「重新審視與台邦交關係」。

吐瓦魯於1979年與台灣建交，總理拿塔諾曾於2022年9月，與我國簽署「重申外交關係聯合公報」，為台吐建交43週年立下歷史性紀念。

另一方面，這次投入選戰的吐瓦魯財政部長潘恩紐日前受訪時表示，需要重新審視外交關係，由新政府決定是台灣還是中國能滿足吐瓦魯的需求。

吐瓦魯選舉專員帕納帕表示，當選議員將於下周開會投票選出總理。

拿塔諾是台灣在南太平洋地區的重要盟友，他曾多次表達對台灣的支持。而潘恩紐則是一位親中派人士，他曾多次批評台灣，並表示吐瓦魯需要與中國建立更密切的關係。

如果潘恩紐當選總理，吐瓦魯與台灣的邦交恐將面臨斷交危機。這將是台灣繼諾魯之後，在南太平洋地區恐又失去一個邦交國。