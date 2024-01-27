【日經專訪】立法院長游錫堃：台灣突破中國外交封鎖　呼籲在野黨勿阻國防預算

台灣立法院長游錫堃接受日經亞洲專訪時強調，民進黨執政下的台灣已突破中國施加的國際孤立，「我們已突破中國的外交封鎖」。

台灣2024總統大選於13日落幕，雖然由民進黨再度穩做總統大位首度創下連3屆執政紀錄，但親中的國民黨及民眾黨贏得立法院過半席次。

根據日經亞洲今（26）日刊登的專訪內容，游錫堃擔心在野黨未來在立法院阻擋國防預算。隨著新一屆國會將於2月1日召開，他呼籲新任在野黨立委不要阻撓反制北京武力恫嚇的國防預算。

作為前總統陳水扁在 2002 年至 2005 年間的行政院長，游錫堃說他記得國民黨如何經常阻撓國防預算，特別是從美國進口潛艇的計劃，「這個國家的一些人仍然沒有百分之百地認同台灣是他們的國家。『忠實反對黨』的概念來自英國，是民主國家的準則」，游這番話顯然是在抨擊尋求與中國建立更緊密關係的國民黨。

在過去幾年中，游錫堃通過直接與美國和其他國家的高級立法者接觸，並監督加強國防預算的穩步增長，努力抵制中國孤立台灣的企圖。2022 年他率領議會官方代表團訪問法國、捷克和立陶宛，雖然這三個國家與台灣沒有官方聯繫，但他與立委團員在訪問中獲得的待遇都與邦交國相當，「這是前所未見的。」

與現任總統蔡英文和賴清德一樣，75 歲的游錫堃也是台灣主權的堅定擁護者，他和其他民進黨重量級人物一直是中國制裁的目標。



文章指出，目前還不清楚游錫堃是否會續任立法院院長，儘管國民黨比民進黨多一個席位，但沒有一個政黨獲得多數席位。國民黨提名了親中的韓國瑜，他是該黨 2020 年總統候選人，後來被召回南部城市高雄市長的職位。

報導說明，無論誰接任該職位都必須抵禦日益敵對的中國，其正在加倍實施經濟、軍事和政治脅迫，還可能要應對Donald Trump擔任美國總統帶來的不確定性。此外，近年通過有關中國鎮壓香港、緬甸軍事政變和俄羅斯入侵烏克蘭的決議，立院的角色變得更加國際。

2021 年，台灣通過敦促緬甸軍政府恢復民主並停止暴力決議，這使台灣有別於中國、泰國和越南等支持緬甸軍政權的國家，游說，「許多亞洲國家很難出現民主，已故新加坡總理李光耀曾說，民主和人權是西方價值觀不適合亞洲，您注意到李光耀這些言論有多諷刺嗎？他曾在世界上最先進的民主國家英國接受教育。台灣打破了李光耀的神話。作為一個自由民主國家，台灣非常關心（本地區）其他國家是否能夠確保民主和自由。」